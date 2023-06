Online-Seminar: Mit ETFs in die Zukunft investieren - UN-Agenda 2030

Investmentfonds sind ein wichtiges Werkzeug, um Kapital in Unternehmen zu lenken, die aktiv an der Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung arbeiten. Im Online-Seminar lernten Sie die Möglichkeit kennen, mittels ETFs in solche Unternehmen zu investieren. Im Online-Seminar haben Ihnen zwei Expertinnen ETFs vorgestellt, die mit bestimmten Zielen der Agenda 2030 im Einklang stehen.

Haben Sie das Live-Event verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier die Aufzeichnung anschauen!

Die im kostenfreien Online-Seminar vorgestellten ETFs sind unter anderem an spezifischen Zielen ausgerichtet, beispielsweise "Nachhaltig Produzieren und Konsumieren" oder "Nachhaltige Städte und Gemeinden". Darüber hinaus bildet zum Beispiel einer der ETFs eine Kombination mehrerer SDGs ab, zu denen Unternehmen durch ihre Aktivitäten messbar beitragen können.

Ihre Expertinnen

Johanna Göckel betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Robo-Advisor sowie Vermögensverwalter. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Johanna hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

Frederike Bauer ist im Xtrackers Products Team tätig und arbeitet im Rahmen der ETF-Auflegung an der Entwicklung neuer Indizes. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert und hält einen Master of Science in Financial Economics von der Universität Maastricht.

