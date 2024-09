Online-Seminar: Ob Flash-Crash oder Dauerkrise - Wie Sie jetzt 100.000 Euro entspannt anlegen

Live-Mitschnitt

Welche Anlagestrategie schützt vor den nächsten Marktstürmen? Im Online-Seminar zeigten Finanzexperten, wie Sie 100.000 Euro effizient und stressfrei anlegen können - auch in turbulenten Zeiten. Lernen Sie, wie das Allwetter-Portfolio Ihr Vermögen krisensicher macht.

Die Finanzmärkte haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Krisen erlebt, von der Dotcom-Blase bis zur globalen Finanzkrise 2008 und dem Schwarzen Montag vor einem Monat. Diese Ereignisse haben das Vertrauen der Anleger oft erschüttert, doch welche Lehren können daraus gezogen werden? Das Online-Seminar widmete sich genau dieser Frage und beleuchtete, welche Anlagestrategien sich langfristig bewährt haben, selbst in den turbulentesten Zeiten.

Im Fokus des Online-Seminar stand eine ausführliche Analyse der Börsenkrisen der letzten 50 Jahre. Die Experten Tobias Gabriel und Michael Arpe beleuchteten dabei nicht nur die Auswirkungen der Krisen auf die Märkte, sondern auch die psychologischen Faktoren, die in solchen Zeiten eine entscheidende Rolle spielen. Besonders interessant ist die Betrachtung des Japan-Crashs und welche Lehren daraus auch für heutige Anleger gezogen werden können.

Darüber hinaus wurde im Online-Seminar von Tobias Gabriel und Michael Arpe eine prognosefreie Anlagestrategie vorgestellt, das sogenannte Allwetter-Portfolio, das selbst in Krisenzeiten stabil bleibt. Durch konkrete Beispiele wurde gezeigt, wie ein diversifiziertes Portfolio Anlegern helfen kann, die Marktunsicherheiten zu meistern, ohne in Panik zu verfallen. Praxisnahe Tipps, um zukünftige Turbulenzen sicher zu überstehen, wurden ebenso vermittelt.

Nach seiner Ausbildung bei der Deutschen Bank und dem Abschluss des Studiums von BWL und VWL an der Fernuniversität Hagen wechselte Michael Blumenroth im Dezember 1994 aus dem Bereich Controlling in den Edelmetallhandel. Er war im Folgenden im Edelmetall- und Devisenhandel tätig, beispielsweise im Bereich X-Markets, der Plattform der Deutschen Bank, die börsengehandelte Produkte u.a. auch auf Rohstoffe und Währungen für Anleger zur Verfügung stellt. Im Mai 2020 wechselte Michael als Investment Strategist in das Chief Investment Office der Deutschen Bank und verantwortet dort weiterhin u.a. den Bereich Rohstoffe, insbesondere Gold.

Mateja Maric ist Senior Sales, Marketing & ESG Manager bei Xetra-Gold.