Live-Mitschnitt

Webinar: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation

16.09.25 19:38 Uhr
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation | finanzen.net

Im Webinar öffnete sich Dir der Blick hinter die Kulissen einer Investmentmethode, die auf naturwissenschaftlicher Denkweise, politisch-ökonomischen Analysen und strengem Risikomanagement basiert. Die UMBRELLA-Strategie von Ritschy Dobetsberger vereint klare Regeln mit gezielter Chancenorientierung.

Schritt für Schritt wurde im Webinar der Weg von der ersten Investition bis zur Entwicklung dieser Strategie nachgezeichnet. Die Aktienauswahl erfolgt nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die sicherstellen, dass nur Unternehmen mit solidem Fundament und hohem Potenzial ins Portfolio kommen. Ein zentrales Element ist das Hypervation-Prinzip - die gezielte Kombination aus echter Innovation und Markt-Hype, um überdurchschnittliche Renditen zu ermöglichen. Ergänzt wird dies durch das eigens entwickelte Traffic Signal System, eine Ampel-Logik, die klare Stop-Loss-Regeln vorgibt und Disziplin in der Umsetzung garantiert.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Anhand von Fallstudien wie Moderna, Rheinmetall und weiteren Innovationsführern wurde die praktische Anwendung der Strategie greifbar. Die Beispiele im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene verdeutlichten, wie Chancen identifiziert, Risiken gesteuert und Investments konsequent nach Plan umgesetzt werden. Das Ergebnis ist ein tieferes Verständnis für regelbasiertes Investieren und ein Werkzeugkasten, der es ermöglicht, fundierte Anlageentscheidungen eigenständig zu treffen.



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Richard "Ritschy" Dobetsberger schloss 2007 sein Studium der Molekularbiologie an der Universität Wien ab. Ergänzt wurde seine Ausbildung durch politikwissenschaftliche Inhalte in Wissenschaftskommunikation und Grundlagen der Politikwissenschaften. 2016 folgte der Abschluss eines MBA-Studiums an der Webster University in Wien und San Diego.

Parallel zu seiner über 15-jährigen Tätigkeit in wissenschaftlichen Abteilungen der pharmazeutischen Industrie und inspiriert von wissenschaftlichen Publikationen sowie methodischer Analyse entwickelte Richard "Ritschy" Dobetsberger die UMBRELLA-Strategie - einen Ansatz, der naturwissenschaftliche Denkweisen mit wirtschaftspolitischem Verständnis und strukturiertem Risikomanagement verbindet. Heute ist er nicht nur als privater Investor und Social Trader aktiv, sondern auch als Unternehmer. Sein Motto: "Numquam retro! & Die Veränderung ist die einzige Konstante!"




