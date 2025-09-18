DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.888 +0,3%Nas22.226 -0,5%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,74 -1,1%Gold3.650 -1,1%
Live-Mitschnitt

Webinar: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio

17.09.25 19:52 Uhr
Webinar: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio | finanzen.net

Geopolitische Spannungen und schwankende Märkte machen es schwieriger, langfristig verlässliche Renditen zu erzielen. Im Webinar drehte sich alles um die Frage, wie ETFs in der aktuellen Marktlage am sinnvollsten eingesetzt werden können und welche Trends für Anleger gerade wichtig sind.

Besonders spannend als Portfolio-Baustein sind Themen-ETFs, die auf Innovation und Wandel setzen. Die Expertin hat im ETF-Webinar Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Big Data oder Infrastruktur vorgestellt, die Chancen eröffnen, gezielt an strukturellen Trends zu partizipieren. Gleichzeitig können Anleihen-ETFs in einem Umfeld hoher Unsicherheit Stabilität schaffen und gezielt als Gegengewicht im Portfolio dienen.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Neben diesen Bausteinen wurden im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene auch Einblicke geteilt, wie sich professionelle ETF-Investoren in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten aufstellen und ihre Portfolios steuern, z.B. über gezielte Länder- oder Sektorgewichtungen. Für Privatanleger entsteht damit ein Baukasten, der es erlaubt, Chancen und Sicherheit individuell auszubalancieren und das Portfolio robust für die kommenden Jahre aufzustellen.



Das Webinar wurde Dir präsentiert von Xtrackers



Deine Expertin im Webinar



Ihre Expertin im Webinar Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Neobroker. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).




Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com