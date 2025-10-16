DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.299 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -4,0%Nas22.591 -0,4%Bitcoin92.949 -2,2%Euro1,1690 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Live-Mitschnitt

Webinar: Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten

16.10.25 19:35 Uhr
Webinar: Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten | finanzen.net

Daniel Burgmann analysierte am 16. Oktober 2025 die gegenwärtige Marktsituation und verriet Tipps für Anlage-Optionen. Im kostenfreien Anlageseminar hast Du einen umfassenden Überblick zur Lage an den Börsen und wertvolle Tipps für Dein Depot erhalten.

Daniel Burgmann teilte mit Dir im Anlage-Webinar einen Einblick in wesentliche Erfolgsfaktoren für eine langfristig orientierte Geldanlage. Er besprach aktuell attraktive Anlage-Optionen auf den Finanzmärkten.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Der erfahrene Experte gab wertvolle Ratschläge aus der eigenen Praxis. Wie sollten Privatanleger in der aktuellen Marktlage vorgehen? Wo liegen langfristige Anlagechancen? Wie entwickeln sich die globalen Märkte weiter? Im Online-Seminar gab es ausführliche Informationen zu den Finanzmärkten und spannende Investment-Ideen.

Daniel Burgmann zeigte auch beispielhafte Portfolios wie das Global Dynamic Portfolio. Diese wurden im Anlage-Seminar ausführlich diskutiert und passend für verschiedene Anleger-Typen interpretiert.

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Daniel Burgmann (Head of Research & Operations, f-fex AG) wurde 1965 in Maisons-Laffitte (Frankreich) geboren und studierte zwischen 1984 und 1993 an der Technischen Hochschule in Darmstadt, wo er 1993 den Abschluss als Dipl.-Mathematiker erhielt. D. Burgmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Vor seinem Engagement bei f-fex war Daniel Burgmann über 20 Jahre bei der FERI in Bad Homburg und seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung der Feri EuroRating Services AG mit Verantwortung für die Bereiche Operations & Compliance. Nach der Übernahme durch die Scope-Group in 2016 war er zuletzt dort Head of Fund Analysis Operations.



