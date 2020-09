Heute die Weichen für morgen stellen - mit diesen Profitipps erreichen Sie finanzielle Freiheit

Eine private Altersvorsorge ist heutzutage unabdingbar. Experten raten, besser jetzt als später mit dem Vermögensaufbau zu beginnen, damit Sie später auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Laut dem Jahresbericht der deutschen Rentenversicherung lag die Durchschnittsrente im vergangenen Jahr zwischen 962 Euro und 1.126 Euro. Haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihre Wunschrente gemacht oder mit welchem gesetzlichen Rentenanspruch Sie rechnen können?

Im Online-Seminar zeigten Ihnen zwei Börsenprofis praxisnah anhand ihrer eigenen Renten-Akkus, wie Sie diese Fragen für sich beantworten können. Außerdem stellten sie Ihnen sinnvolle Wege für die Altersvorsorge vor und gingen darauf ein, wie Sie herausfinden können, was Ihnen für die eigene finanzielle Unabhängigkeit fehlt.

Haben Sie das Webinar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Sie können sich hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Michael Huber und Alexander Molkenthin zeigten auf, welche Sparform sich für die Altersvorsorge eignet. Ein Schwerpunkt war dabei unter anderem der Cost-Average-Effekt. Denn es gilt: Wer durchhält und spart, wird belohnt. Anleger sollten auch im Hinterkopf behalten, dass je früher sie anfangen, desto weniger müssen sie sparen - dank der Kraft des Zinseszinses. Sie gaben Ihnen also einen Plan an die Hand: Wann also ist was zu tun, damit Ihr Vermögensaufbau gelingt.

Der Gedanke an Sparen widerstrebt vielen. Die Börsenprofis zeigten Ihnen wertvolle Tricks, wie Sie Ihren inneren Schweinehund überwinden und wie Sparen für die Altersvorsorge sogar Spaß machen kann!

Ihre Experten im Online-Seminar

Michael Huber beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Altersvorsorge. Der zertifizierte Finanzexperte ist Mitglied der Geschäftsleitung des VZ VermögensZentrum und Co-Autor der Ratgeber "Erfolgreich anlegen mit ETFs" und "Finanzcoach für den Ruhestand".

Alexander Molkenthin berät seit drei Jahren Kunden rund um die finanzielle Sicherung Ihres Ruhestands und die gewinnbringende Anlage ihrer Gelder. Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster und Dublin, sowie die Leidenschaft für Finanzthemen, bilden das Fundament für seine Arbeit und für die Zukunft beim VZ.

