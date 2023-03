Online-Seminar: Wie auch Sie in nachhaltige Unternehmen investieren können

» Unverbindlich anmelden, um am 28. März spannende Tipps für die aktuelle Marktsituation kostenfrei zu bekommen!

Für viele Menschen, die zum ersten Mal in ein Finanzprodukt investieren, ist das ein wirklich aufregender Moment. In die prickelnde Zuversicht auf eine möglichst hohe Rendite schleicht sich aber oft die Sorge ein, womöglich auf das falsche Pferd gesetzt zu haben. Diese Emotion ist nachvollziehbar. Besser wäre es jedoch, wenn sich die Anleger schon vorab so gut informiert fühlen würden, dass die Angst wirklich nur noch das Salz in der Suppe ist - im positiven Sinne. Wie Ihnen das gelingt? Um das zu erfahren, sollten Sie im Online-Seminar am 28. März ab 18 Uhr live dabei sein!

Im Online-Seminar werden Sie herausfinden, was beispielsweise einen vermeintlich grünen Aktienfonds von einem tatsächlich nachhaltigen wie etwa dem WIWIN just green impact! Aktienfonds unterscheidet. Dabei wird Ihnen auch gezeigt, welche verschiedenen Mechanismen bei der Titelauswahl jeweils dahinterstecken. Darüber hinaus lernen Sie das Prinzip der Diversifikation kennen. Dahinter steht der Ratschlag, Ihr Kapital über mehrere verschiedene Arten von Finanzprodukten zu streuen. Das reduziert nicht nur das Risiko, sondern erhöht auch die Renditechancen!

Wenn Sie also nach einer weiteren Möglichkeit suchen, um mit Ihrem Geld Unternehmen zu unterstützen, die sich nachweislich für die Energiewende einsetzen, sind Sie Online-Seminar am 28. März genau richtig! Denn Ihnen werden auch die Chancen von Crowdinvesting aufgezeigt. Ebenso wie beim WIWIN just green impact! Aktienfonds können Sie hier absolut transparent nachvollziehen, wofür Ihr Kapital eingesetzt wird. Jedes der nachhaltigen Start-ups wird vorab einer eingehenden Prüfung unterzogen. Sämtliche untersuchten Kriterien, die die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Unternehmens bestimmen, sind anschaulich in einem eigenen Bewertungssystem aufgeführt; dem WIWIN Impact Scoring.

Im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr erklärt Gunter Greiner, Fonds Advisor des WIWIN just green impact! Aktienfonds, wie wichtig Transparenz ist. um tatsächlich nachhaltige Finanzprodukte von Greenwashing-Produkten zu unterscheiden. Außerdem haben Sie erfahren, auf welche Art und Weise Sie unmittelbar in Unternehmen investieren können, die die Energiewende aktiv vorantreiben. Verlassen Sie sich nicht auf schön gefärbte Marketingfloskeln, sondern entscheiden Sie selbst, wofür Sie Ihr Geld einsetzen. Denn zumindest in diesem Kontext gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Ihr Experte im Online-Seminar

Gunter Greiner Geschäftsführer WIWIN Green Impact Fund GmbH) bringt 20 Jahre Investment-Erfahrung mit: im Portfolio Management für Fonds- & Investmentgesellschaften (VCH, KST & Invesco) sowie im Investment Banking mit Schwerpunkt auf ESG- und Impact Investments sowie erneuerbare Energien. Er hat zudem Erfahrung in diversen Aufsichtsräten gesammelt.

WIWIN ist die führende deutsche Online-Plattformen für nachhaltige Investments und vermittelt Kapital an Projektinhaber in den Bereichen nachhaltige Immobilien und Erneuerbare Energien sowie an Gründer mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Weiterhin ist WIWIN Advisor eines Impact Aktienfonds.

