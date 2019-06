Online-Seminar mit Robert Halver: Warum es jetzt Sinn macht, in ETFs zu investieren!

Im ersten Börsenhalbjahr haben DAX, Dow & Co. gut performt, doch die Unsicherheiten nehmen zu: Die Volatilität der Ölpreise steigt, in den USA gibt es Spekulationen über eine Zinssenkung und im Nahen Osten droht eine Eskalation mit dem Iran. Hinzu kommt der Handelsstreit zwischen China und Amerika, der wie ein Damoklesschwert über den Börsen hängt.

"Ein Ende des Handels­krieges ist nicht absehbar, ich erwarte weniger Wirt­schafts­wachstum", sagt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank und Börsenexperte in unzähligen TV-Sendungen. Im Online-Seminar am 25. Juni ordnet er exklusiv die Situation an den Börsen ein und zeigt die Chancen für Sie als Anleger im zweiten Börsen­halbjahr auf - melden Sie sich jetzt kostenlos zu diesem Experten-Webinar an!

Neben einer Marktanalyse gibt Robert Halver am 25. Juni ab 18 Uhr konkrete Tipps zur Geldanlage. Der Börsenprofi verrät Ihnen, warum er, welche Möglichkeiten Sie als Anleger in der aktuellen Börsensituation haben und warum es gerade jetzt sinnvoll ist, in Indexfonds zu investieren.

Die Ausführungen von Robert Halver wird Jens Ohr von OSKAR ergänzen. Er führt Ihnen vor, was ETFs auszeichnet, wie Sie mit OSKAR via ETF-Sparplan oder Einmalanlage besonders einfach Vermögen aufbauen können und welche Vorteile dies für Sie als Anleger bringt.

"Im Webinar werde ich darauf eingehen, wie OSKAR funktioniert und wie Sie damit insbesondere in der aktuellen Börsensituation Vermögen aufbauen können", sagte Jens Ohr im Vorgespräch. Melden Sie sich jetzt unverbindlich zu diesem Live-Event an und nehmen Sie ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - selbstverständlich kostenlos!

Ihre Experten im Webinar

Robert Halver ist seit 2008 bei der Baader Bank AG in Frankfurt tätig. Als Leiter Kapitalmarktanalyse ist er für die Ein­schätzung der inter­nationalen Finanz­märkte zuständig. In dieser Funktion ist er ebenso für die Außen­darstellung der Baader Bank tätig. Er verfügt über lang­jährige Erfahrung als Kapital­markt- und Börsen­kommentator und ist durch regel­mäßige Medien­auftritte bei Fernseh­sendern und Radio­stationen, auf Fach­veranstaltungen und Anleger­messen sowie durch Fach­publi­kationen und als Kolumnist einem breiten Anleger­publikum bekannt. Zuvor war Robert Halver unter anderem Direktor der Schweizer Privatbank Vontobel und für die Analyse der inter­nationalen Kapital­märkte bei der Privatbank Delbrück & Co verant­wortlich. Seinen beruflichen Werde­gang begann Robert Halver nach Abschluss seines betriebs­wirtschaf­tlichen Studiums zunächst als Wert­papier­analyst bei der Sparkasse Essen.

Jens Ohr hat zusammen mit Peter Schille die Oskar GmbH gegründet. Mit Oskar können Anleger einfach und ohne großen Aufwand, Geld in passive Anlageprodukte investieren - und das digital via App oder Webseite. Die Gründung der digitalen Anlagelösung war für die beiden Finanzprofis ein Herzensprojekt, sie nutzten ihr langjähriges Börsen-Knowhow, ihre Finanzexpertise und das Wissen, wie eine digitale Plattform aussehen muss, um Oskar ins Leben zu rufen. Jens Ohr und Peter Schille sind auch Gründer und Geschäftsführer von finanzen.net, Deutschlands größtem Finanzportal.

