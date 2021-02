Rohstoff-Seminar: Könnte 2021 ein Transformationsjahr für Edel- und Spezialmetalle sein?

Die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel haben Auswirkungen auf eine Vielzahl von Branchen. Das Wachstum erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung des Verkehrs und die Entwicklung der Batterietechnologie werden unter anderem tiefgreifende Konsequenzen für die Hersteller der für die Industrien verwendeten Metalle haben. Wie wirken sich also beispielsweise die großen US und EU "Green Deals" auf die Nachfrage nach Spezialmetallen aus?

Wie können Sie als Anleger am besten von der Veränderung dieses Marktes profitieren? Im Online-Seminar am 04. März um 18 Uhr erklären unsere Rohstoff-Spezialisten, wie aktuelle Trends wie ESG, fortschreitende Automatisierung und Reshoring im Zusammenhang mit Rohstoffinvestments zu bewerten sind und wie Sie mit den Rohstoffen der Zukunft attraktive Renditen erzielen können.

Seit knapp fünf Jahren befindet sich auch der Goldminensektor im Aufstieg und steht nach der Corona-Krise vor einer signifikanteren Neubewertung durch den Markt. Allerdings drücken marginal steigende Treasury Renditen aktuell den Goldpreis. "Gleichzeitig ist das wirtschaftliche und politische Umfeld für Gold sehr positiv, da die Realzinsen niedrig bleiben, die Geldpolitik den Inflationsdruck erhöht und politische Spannungen bestehen bleiben", verrät Sven Kuhlbrodt bereits vor dem Experten-Seminar. Der Leiter der Investoren­betreuung bei Baker Steel nimmt am 04. März ab 18 Uhr die Post-Covid-19 Konjunkturerholung sowie den erwarteten Bullenmarkt näher in den Blick und betrachtet außerdem die Gründe für das wachsende Interesse sowohl an Bitcoin als auch an Gold.

Ihre Experten im Webinar

Mark Burridge ist seit 2017 Managing Partner and Fondsmanager des Baker Steel Precious Metals Fund. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Metall- und Minenindustie, inklusive technischer Positionen bei Barrick Gold sowie Management- und Vorstandspoitionen bei verschiedenen Minenbetreibern. Mark Burridge ist ein CFA Charterholder und hat fünf Jahre als Analyst bei Merrill Lynch den Sektor Gold und andere Metalle betreut. Darüber hinaus hat der Fondsmanager einen Abschluss in Minengeologie der Royal School of Mines, Imperial College London.

Sven Kuhlbrodt ist Managing Director der Generus Capital Unternehmens­beratung und Leiter der Investoren­betreuung bei Baker Steel. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Fonds­management­industrie (u.a. BlackRock, Fidelity Investments und Aquila Capital) und ist ausgebildeter Bankkaufmann und Anlageberater. Er hat Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Kommunikations­wissenschaft der Uni­versitäten Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Emerson College Boston und Harvard University Cambridge. Er wird durch das Online-Seminar führen.

James Hayter ist Fondsmanager und Investment Advisor des Baker Steel Electrum Fund mit Schwerpunkt auf Spezial- und Edelmetallaktien. Des Weiteren ist Hayter ein CFA Charterholder mit einem Hintergrund im Fondsmanagement sowie langjähriger Erfahrung im Spezialmetallsektor. Bevor er zu Baker Steel kam, arbeitete er bei einem New Yorker Hedgefonds.

