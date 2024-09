Money Management für Frauen

Online-Seminar: Female finance - Dein Start an der Börse

24.09.24 07:51 Uhr

Finanzielle Unabhängigkeit beginnt mit einem ersten Schritt. Das Online-Seminar am 08. Oktober ab 18 Uhr bietet für diesen Weg praxisnahe Tipps und leicht verständliche Anleitungen für Frauen, die ihre Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen möchten. Erfahre, wie du sicher und ohne Fachchinesisch den Einstieg in den Kapitalmarkt schaffst!

Bildquellen: Shutterstock