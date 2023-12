Online-Seminar: Steht die Jahresendrally vor der Tür? - So bereiten Sie Ihr Depot auf die Zieletappe 2023 vor

Praktische Tipps für Anleger

Das Börsenjahr 2023 steckt für Anleger voller Unwägbarkeiten und spielt nach seinen ganz eigenen Regeln. Nun stellt sich die berechtigte Frage nach der Jahresendrally? Kommt sie noch oder sind wir -eigentlich- schon mittendrin? Welche Werte sollten Börsianer im Blick behalten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Sie im Online-Seminar am 7. Dezember ab 18 Uhr!

Die Rally der Aktienkurse zum Jahresende hat stichhaltige Gründe. Als Haupttreiber wird oft die Kurspflege durch Portfoliomanager zum Jahresende, um die Resultate aufzuhübschen, genannt - und die gehäuft zum Jahreswechsel auftretenden Ausschüttungen. Die weniger offensichtlichen, oft psychologischen Gründe, spielen aber auch eine sehr wichtige Rolle. Dazu zählt, dass die meisten Menschen zum Jahresende Bilanz ziehen über das vergangene Jahr und sich für das neue disponieren. Im Online-Seminar am 7. Dezember ab 18 Uhr bekommen Sie konkrete Hinweise, wie Sie diesen allgemeinen Effekt für Ihre Anlage-Strategie anwenden!

» Nutzen Sie die Chance, um Ihre Investitionsstrategien zum Jahresende zu perfektionieren!

Hinzu kommt der statistisch auch an anderen Feiertagen bewiesene Feiertagseffekt, der tendenziell für höhere Kurse sorgt. Und bei Weihnachten kommt die starke Kauflaune wegen der Weihnachtsgeschenke hinzu, die sich auf die Aktienmärkte zu übertragen scheint. Aber wird es auch dieses Jahr so sein? Immerhin ist die Wirtschaftslage angespannt und die Verbraucher sind verunsichert! Mehr dazu und wie Sie jetzt klug positionieren können, zeigen Ihnen Tea Muratovic und Iris Heinen im Online-Seminar am 7. Dezember ab 18 Uhr - melden Sie sich jetzt kostenfrei an.

» Hier klicken und Einblicke in die Trading-Strategien der Profis für die Jahreswechsel-Rally erhalten!

Dieses dynamische Online-Seminar bietet eine umfassende Analyse der aktuellen Marktsituation. Iris Heinen und Tea Muratovic nutzen ihre umfangreiche Erfahrung, um die Muster und Zyklen des Finanzmarktes zu entschlüsseln. Sie erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Einblicke, die für jeden Investor von unschätzbarem Wert sind.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Expertinnen im Online-Seminar

Tea Muratovic ist Mitbegründerin von Seasonax und entwickelte ein preisgekröntes Analysetool, das vielversprechende und vielfältige Handelsmöglichkeiten identifiziert (www.seasonax.com). Zahlreiche Fachartikel und namhafte Auszeichnungen, u.a. der Female Austrian Investor Award 2019, sind Zeugnis Ihrer Fachkompetenz. Ihr Fachwissen wird von Experten im Finanzsektor sehr geschätzt.

Iris Heinen arbeitet seit über 13 Jahren für den Broker WH SelfInvest und ist in der Finanzbranche eine sehr gefragte Expertin für den Wertpapierhandel von Futures, CFDs und Aktien. Seit 2020 betreut sie zudem die hauseigene Vermögensverwaltung Investui, die auf saisonalen Muster aufbaut und passive Anleger bedient (www.investui.de).