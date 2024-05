Online-Seminar: Anlage-Strategien der erfolgreichsten Investoren - Wie Sie jetzt 100.000 Euro entspannt anlegen

Profi-Tipps für Ihr Depot

Wie legen die erfolgreichsten Investoren 100.000 Euro an? Das Online-Seminar am 03. Juni ab 18 Uhr bietet wertvolle Einblicke in Anlage-Strategien und zeigt Methoden für eine stressfreie Geldanlage, mit der Sie ruhig schlafen können.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind Themen, die viele Menschen beschäftigen, besonders wenn es darum geht, größere Summen wie 100.000 Euro effizient und stressfrei anzulegen. Ein exklusives Online-Seminars am 03. Juni um 18 Uhr bietet nun die Möglichkeit, tief in diese Materie einzutauchen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Erfahrene Vermögensverwalter der HAC VermögensManagement AG, die mehrfach vom Handelsblatt und dem EliteReport ausgezeichnet wurden, teilen ihr Fachwissen und geben praktische Tipps zur erfolgreichen und entspannten Geldanlage.

Das Online-Seminar am 03. Juni um 18 Uhr behandelt eine Vielzahl essentieller Themen. Dazu gehört die Umsetzung des bewährten Allwetterportfolios, das seit fast 100 Jahren in jeder Marktlage Schutz bietet. Die Kunst der Asset Allocation wird ebenso thematisiert wie die richtige Diversifikation zur Risikominimierung und Renditemaximierung. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke, wie man psychologische Verzerrungen vermeidet, familiäre Konflikte bei finanziellen Entscheidungen reduziert und seine Finanzen mit nur einer Stunde Aufwand im Monat erfolgreich steuert.

Ein weiteres Highlight des Online-Seminar am 03. Juni um 18 Uhr ist die Vorstellung der digitalen Vermögensverwaltung. Diese moderne Form der Vermögensverwaltung kombiniert die Vorteile der Digitalisierung mit persönlicher Betreuung durch einen menschlichen Ansprechpartner. Die Experten Tobias Gabriel und Michael Arpe erläutern, wie maßgeschneiderte Anlagestrategien individuell angepasst werden können und warum diese Dienstleistungen heute nicht mehr nur für Millionäre zugänglich sind. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern zu zeigen, wie sie ihre Finanzen jederzeit unter Kontrolle behalten und auch in Krisenzeiten ruhig schlafen können.

Ihre Experten im Online-Seminar

Tobias Gabriel, Vorstand HAC VermögensManagement AG: Tobias Gabriel, Jahrgang 1992, begann 2011 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, welches er 2016 mit einem Master of Science abschloss. Bereits 2012, während seines Studiums, begann er seine Karriere bei HAC. Nach dem Studienabschluss engagierte er sich im Aufbau der Immobilienabteilung und übernahm erste Mandanten, u. a. in der Vermögensverwaltung und Immobilienfinanzierung. Seit 2018 agiert Gabriel als Chefredakteur des HAC-Kundenmagazins. Seit 2023 ist er Teil des vierköpfigen Vorstands. In seiner Freizeit unternimmt der Naturliebhaber und Familienvater gerne Outdoor-Trips und begeistert sich für Naturwissenschaften, Fußball, Architektur, Immobilien, Finanzpsychologie, Malerei und das weltweit komplexeste Strategiespiel Go.

Michael Arpe, Gründer und Vorstandsvorsitzender HAC VermögensManagement AG: Michael Arpe, Jahrgang 1964, ist der Gründer und Vorstandsvorsitzende der HAC AG, einem renommierten Vermögensverwalter mit hanseatischem Ursprung. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1996 hat Arpe die Firma kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Unter seiner Führung hat sich die HAC AG von einem kleinen Anlegerclub zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung entwickelt. Arpe verkörpert die Werte der Hanse: Vertrauen, Verlässlichkeit und eine starke Gemeinschaft. Diese Werte sind nicht nur die Grundlage seiner persönlichen Philosophie, sondern auch die Eckpfeiler der Unternehmensstrategie der HAC AG. Er glaubt fest daran, dass eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte verständigt und miteinander Geschäfte macht, stärker und nachhaltiger ist. Diese Überzeugung spiegelt sich in der engen, vertrauensvollen Beziehung wider, die HAC AG zu ihren Mandanten pflegt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Arpe ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt. Er legt großen Wert auf persönlichen Kontakt und individuelle Betreuung, was sich in der Art und Weise zeigt, wie die HAC AG das Geld ihrer Mandanten verwaltet.