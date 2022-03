Online-Seminar: Kann Geld die Welt verbessern?

Wirkungsorientiertes Investieren, oder auch Impact Investing genannt, sind Investitionen in Unternehmen, Organisationen und Fonds, mit der gezielten Absicht, neben einer guten Rendite auch messbare, positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen. Aber kann Geld die Welt wirklich verbessern?

Die Gesamtsumme der nachhaltigen Geldanlagen ist im Jahr 2020 um 25 Prozent auf 335,3 Milliarden Euro gestiegen - ein Rekordwert. Der aktuelle Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG) zeigt, dass immer mehr Anleger so positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nehmen - ohne Abstriche bei der Rendite. Im Online-Seminar am 29. März um 18 Uhr erfahren Sie, wie auch Sie von diesem Trend profitieren können.

Doch auch die aktuelle politische Situation trägt dazu bei, dass grüne Aktien auf dem Vormarsch sind. So machte Europas Abhängigkeit von russischem Gas Anleger in den vergangenen Wochen zunehmend nervös. In diesem Marktumfeld sind es insbesondere grüne Aktien, auf die Anleger ihre Hoffnungen setzen. Das zeigt sich vor allem an der Kursentwicklung: Während andere Titel deutlich tiefer notieren, zeigen sich bei den nachhaltigen Geldanlagen gegenläufige Kursentwicklungen.

Doch die Unterschiede zwischen den nachhaltigen Produkten sind groß. Und nur die richtigen Produkte sind chancenreich und nachhaltig zugleich. Die beiden Investment-Profis Michael Hermanns, Nachhaltigkeitsexperte bei der Generali Deutschland, und Michael Birnbach, Portfolio-Manager bei der Generali Investment, erklären im Online-Seminar am 29. März ab 18 Uhr, worin die Unterschiede von einem zum anderen Produkt liegen, wie Sie als Anleger nachhaltige Wertpapiere erkennen und wie Sie damit chancenreich investieren können - und dabei ganz nebenbei die Welt ein Stück verbessern können.

Ihre Experten im Seminar

Michael Hermanns ist Diplom-Ingenieur und bei Generali Deutschland für das Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement verantwortlich. Nach seinem Studium an der RWTH Aachen war er in verschiedenen Positionen im industriellen Umfeld tätig, bevor er im Jahr 2009 zur Generali Deutschland wechselte.

Michael Birnbach ist seit 2008 bei der Generali Investments und hat in dieser Zeit verschiedene Stationen durchlaufen. Begonnen hat er im Trading Desk und war in dieser Zeit für den Aktienhandel verantwortlich, bevor er ins Portfolio Management Equity gewechselt ist. Seit 2019 ist er Portfolio Manager im Bereich Dachfonds und ist für globale wie auch europäische Portfolien zuständig.

Bildquellen: Christian Zachariasen/Getty Images