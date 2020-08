Live-Mitschnitt: Nachhaltiges ETF-Depot aufstellen - mit Profit die Erde retten

ETFs boomen und haben sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Anlageform entwickelt - das ist bereits bekannt. Kein Wunder, denn durch passive Indexfonds können sich Privatanleger günstig ein Wertpapierdepot aufbauen. Doch für Menschen spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle - nicht nur im Privatleben, sondern auch bei der Geldanlage. ETFs bieten Ihnen einen einfachen Einstieg in ethische Geldanlagen. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Aktienfonds?

Umweltskandale und Dumpinglöhne in der Textilfertigung sind nur zwei Beispiele, warum immer mehr Anleger darauf achten, welche Unternehmen sie eigentlich mitfinanzieren. Die Nachfrage nach nachhaltigen ETFs steigt stark an. Aber wie lassen sich Geldanlage und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren? Und woran erkennen Anleger, ob ein ETF Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt? Diesen Fragen widmete sich der Finanz-Experte Thomas Wolff von Scalable Capital im Online-Seminar.

Auch Abkürzungen wie ESG und SRI tauchen immer wieder im Zusammenhang mit nachhaltigen ETFs auf. Anleger, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, müssen sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, um zu verstehen, welche ETFs wirklich in nachhaltig schaffende Unternehmen investieren. Der Experte Thomas Wolff brachte hier Licht ins Dunkle und gab im Online-Seminar Tipps, worauf sie bei der ETF-Auswahl achten sollten - und das nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Thomas Wolff verantwortet als Head of Client sämtliche Kundenaktivitäten bei Scalable Capital. Seit über drei Jahren begleitet er Kunden bei Scalable Capital und steht mit Rat zur Seite. Zuvor war der gelernte Betriebswirt und zertifizierte Investmentanalyst über sieben Jahre für die VZ Gruppe tätig, dem größten unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter, zuletzt als Niederlassungsleiter. Seine Laufbahn begann im Jahr 2006 bei der Commerzbank. Zudem besitzt er einen Masterabschluss der WHU - Otto Beisheim School of Management.

