Online-Seminar: Die konkreten Methoden eines Feierabend-Traders

Profitieren nach Tagesende

Der nackte Chart und das Handelsvolumen. Dazu kostenfreie Screener und einen passenden Broker. Mehr braucht es im Grunde nicht, um effektiv von steigenden und fallenden Kursen profitieren zu können. Und das im Tageschart mit bequemer Analyse und Orderaufgabe nach Börsenschluss. So kann jeder einfach am Tagesende zum Feierabend-Trader werden!

In dem Online-Seminar am 21. November um 18 Uhr vermittelt Michael Hinterleitner, ein erfahrener Trader, effektive Trading-Strategien für den Einsatz außerhalb der regulären Börsenzeiten. Lernen Sie, wie die Konzentration auf grundlegende Indikatoren wie Chartmuster und Handelsvolumen entscheidend für den Erfolg beim Profitieren von Marktbewegungen, sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen, ist.

Michael Hinterleitner stellt vor, wie mit wenigen, aber entscheidenden Werkzeugen - einschließlich kostenloser Screener und eines geeigneten Brokers - eine effektive Marktanalyse möglich wird. Der Fokus liegt auf dem Handel im Tageschart, wobei Analysen und Orders bequem nach Börsenschluss erfolgen. In dem Online-Seminar am 21. November um 18 Uhr sehen wir uns die wichtigsten Kniffe und Lektionen an, inklusive konkreter Setups, Screening und Live-Trading.

Sie möchten einen Einblick in das real gehandelte Depot eines Profis erhalten? Wichtige Themen wie die Analyse von Price Action und Volumen stehen im Mittelpunkt, um den Geldfluss auf dem Markt zu verstehen und darauf zu reagieren. Michael Hinterleitner bietet im Online-Seminar am 21. November um 18 Uhr zudem Einblicke in die Herausforderungen des Tradings und diskutiert, welche Strategien und Setups in verschiedenen Marktsituationen erfolgreich sein können. Außerdem haben Sie die exklusive Möglichkeit, dem Experten selbst live Fragen zu stellen.

Ihr Experten im Online-Seminar

Das Thema Börse & Trading fasziniert Michael Hinterleitner bereits seit seiner Jugend, er lebt seit 24 Jahren von der Börse. Mittlerweile ist er Spezialist für stressfreie Strategien die sich besonders für Berufstätige eignen. Mit Analyse und Orderaufgabe außerhalb der Handelszeiten. Er bezeichnet sich selbst auch gerne als fauler Trader. Seine Erfahrung und Tipps gibt er weiter via kostenlosem Newsletter und in kleinen Gruppentrainings.

Stefan Fröhlich ist Dipl. Sparkassenbetriebswirt sowie ein national und international gefragter Redner (ua. Trading Expo London) zum Thema Handelssysteme und Handelssoftware. Er ist seit 12 Jahren im Vertrieb von WH SelfInvest und als Leiter der hauseigenen Trading Academy tätig. Außerdem ist er der Erfinder des sog. "Fröhlich-Faktor" und mit seiner mittlerweile 40-jährigen Berufserfahrung als Coach in Seminaren und Vorträgen tätig, um sein umfangreiches Fachwissen an andere Trader weiterzugeben. Als ein Spezialist in der Anwendung des NanoTrader ist er in der Lage, dessen spezielle Funktionalitäten mit den allgemeinen Regeln der Technischen Analyse zu verbinden. Diese Erfahrung hat ihm bei seinen persönlichen Handelsentscheidungen neue Ideen gebracht, von denen alle Teilnehmer profitieren werden.