Online-Seminar: Ohne Gesundheit kein Wachstum - Investieren in aussichtsreiche Healthcare-Trends

Gesundheit gilt als Megatrend und bietet Anlegern langfristig gute Chancen: Medikamente und Therapien werden wegen steigender Bevölkerungszahlen und einem wachsenden Anteil älterer Menschen an der Gesellschaft immer häufiger nachgefragt. Die Zunahme von westlichen Krankheiten in den Schwellenländern wie etwa Diabetes als Folge veränderter Lebensgewohnheiten eröffnet zusätzliche Renditechancen. Im Online-Seminar am 2. Februar, erfahren Sie, wie Sie von diesem Megatrend profitieren können!

Was genau ist Bio Healthcare überhaupt? Prof. Dr. Christine Lang, Professorin für Mikrobiologie und Molekulargenetik, wird diese Frage im Online-Seminar am 2. Februar beantworten. Eingehen wird Sie dabei auch auf Mikrobiome. Das menschliche Mikrobiom ist die Bezeichnung für die Summe aller Mikroorganismen in und auf dem menschlichen Körper.

» Jetzt anmelden und am 2. Februar Profitipps erhalten!

Unterstützt wird Prof. Dr. Lang dabei von Finanzprofi Marius Hoerner, Managing Director bei OneSquare. Er präsentiert Ihnen, wie Sie vom Megatrend Bio Health Care profitieren können. Im Online-Seminar am 2. Februar geht er auf die Entwicklung der Umsätze mit Hautpflegeprodukten ein und warum es sich für Sie lohnen könnte, in die Branche zu investieren. Marius Hoerner zeigt Ihnen dies anhand vieler praxisnaher Beispiele mit verschiedenen Indizes, wie zum Beispiel dem S&P 600 Health Care im Vergleich zum "normalen" S&P 600. Hoerner geht auch darauf ein, ob es eine Benchmark für den Bereich Bio Health Care gibt. Das ist noch nicht alles: Marius Hoerner stellt Ihnen spannende Einzeltitel vor, die den Fokus auf Microbiome legen.

» Jetzt kostenlos anmelden und am 2. Februar um 18 Uhr live dabei sein!

Doch wie geht es in Zukunft mit der Branche weiter? Der Finanzprofi gibt Ihnen außerdem einen Ausblick auf die Umsätze der Branchen Drogerie und Gesundheit in Deutschland. Zuschauer erhalten zahlreiche Tipps für Anlagemöglichkeiten zwischen den Klassikern und Small Caps. Sie möchten gerne mit einer direkten Beteiligung in die Bio Health Care Branche investieren? Hoerner stellt Ihnen im Seminar die Anleihe von Belano vor, die Ihnen genau das ermöglicht. Das Unternehmen ist mit seinen medizinischen Produkten Vorreiter im Bereich Mikrobiom Produkte und hat dank seiner Forschungsarbeit einen Wettbewerbsvorsprung von fünf Jahren.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihre Experten im Online-Seminar

Prof. Dr. Christine Lang wirkt als Professorin für Mikrobiologie und Molekulargenetik an der Technischen Universität (TU) Berlin. Sie hatte im Jahr 2001 das Biotechnologie-Unternehmen Organobalance (heute Novozymes Berlin GmbH) und 2010 die Organobalance Medical AG als Vorläuferin der Belano Medical AG gegründet. Von 2012 bis 2019 war sie Vorsitzende des Bioökonomierates der Bundesregierung, seit Mai 2019 ist sie Präsidentin der Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM). Sie verantwortet Forschung und Entwicklung der Belano Medical AG.





Marius Hoerner verfügt über 25 Jahre Erfahrung an den internationalen Renten- und Aktienmärkten. Sein Schwerpunkt sind Corporate Bonds und Small- sowie Mid-Cap Aktien inklusive Fixed Income- und Aktien-Derivate. Außerdem besitzt er langjährige Erfahrung im Bereich Distressed Debt und komplexe Bond Strukturen sowie in technisch quantitativer und fundamental quantitativer Asset Allocation. Aktuell ist er in leitender Position bei diversen deutschen Kreditinstituten, Investmenthäusern und Partner einer Vermögensverwaltung in den Bereichen Handel, Kundenbetreuung und Asset Management.





Bildquellen: PhotoStock10 / Shutterstock.com