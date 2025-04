Rendite in der Krise

Webinar mit Lars Erichsen: Zölle und Handelsstreit? Diese Aktien können trotzdem profitieren

19.04.25 16:24 Uhr

Steigende Zölle, neue Handelsbarrieren und geopolitische Spannungen verunsichern derzeit die Märkte. Viele Anleger fragen sich, wie sie in einem solchen Umfeld noch gewinnbringend investieren können. Doch gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten offenbaren sich überraschende Chancen. Im Webinar am 28. April um 18 Uhr präsentiert Lars Erichsen Aktien, die trotz Handelsstreit und globaler Unsicherheit profitieren können.

Bildquellen: KonaRA / shutterstock.com