Seit 10 Jahren bewährt

Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - das OptionsSchein-Depot der TradingBrothers

12.08.25 14:19 Uhr
Am 28. August um 18 Uhr dreht sich alles um eine exklusive Strategie, die seit über zehn Jahren mit Echtgeld umgesetzt wird und in guten wie in turbulenten Zeiten überzeugt. Das OptionsSchein-Depot (OSD) setzt auf eine gezielte Auswahl von 11 Qualitätsaktien, die für zwölf Monate mit Optionsscheinen gehandelt werden. Du erfährst, warum diese Methode seit Jahren zu den erfolgreichsten Strategien zählt und weshalb die aktuelle Marktphase außergewöhnlich gute Chancen für solche Trades bietet.

Im Detail wird im Webinar am 28. August ab 18 Uhr gezeigt, wie die Aktienauswahl für die Optionsscheine funktioniert, welche Qualitätskriterien im Vordergrund stehen und warum gerade jetzt mehrere Branchen stark von politischen Entscheidungen profitieren. Neben fundamentalen Kennzahlen fließen auch makroökonomische Faktoren in die Analyse ein. Außerdem wird erklärt, weshalb die aktuelle Marktlage außergewöhnlich gute Chancen für Optionsschein-Trades bietet und wie sich diese sinnvoll in eine strukturierte Anlagestrategie einfügen.



» Plätze sichern und live exklusive Tradingstrategien kennenlernen!



Ein weiterer Schwerpunkt im Optionsschein-Webinar liegt auf dem Einfluss weltweiter politischer Entwicklungen auf Handelsentscheidungen. Anhand realer Praxisbeispiele wird nachvollziehbar, wie Chancen erkannt, Risiken gesteuert und Strategien konsequent umgesetzt werden. So entsteht ein klarer Einblick in die Arbeitsweise einer der erfolgreichsten Depotstrategien der vergangenen Jahre.



» Jetzt registrieren und von Expertenwissen profitieren!

Dieses Webinar wird Dir präsentiert von Goldman Sachs.



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!



Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.

