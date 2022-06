B2B-Seminar: Sommer, Sonne, Reiselust - es kommt wieder Schwung in den Reisesektor

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anlegende.

Noch vor wenigen Monaten war Europa im Griff der Omikron Welle. Doch was schreckhaft begann, stellte sich zum Glück als eine milde verlaufenden Version von Covid heraus. Als Konsequenz haben die meisten Länder Europas und Nordamerikas ihre Reiserestriktionen aufgehoben. Geschäftsreisen nehmen wieder zu und wärmeres Wetter lockt Menschen nach zwei Jahren Verzicht wieder in den Urlaub. Können Fluglinien und Hotels von der angestauten Nachfrage profitieren? Und wie können Investoren an einer möglichen Erholung partizipieren?

Das Unternehmen TUI AG ist für viele Deutsche das Symbol von Reisebüros, Urlaub und Pauschalreisen. Die Firma, deren Wurzeln bis in das Jahr 1923 zurückreichen, ist faktisch das größte Touristikunternehmen der Welt. Neben der Vermittlung von Pauschalreisen bietet das Unternehmen mit Flugzeugen, Hotels und Schifffahrtsreisen das komplette Spektrum der Touristikbranche ab. Doch damit wurde es neben dem Anbieter von Kreuzfahrtreisen Carnival zu einem der großen Verlierer der Corona-Pandemie. Für Investoren sind viele Tourismus-Aktien damit so günstig wie schon lange nicht mehr. Ob sie damit eine Investition wert sind, oder ob Trader lieber die Finger davon lassen sollten, erfahren Sie im B2B-Seminar am 21. Juni um 11 Uhr.

Die Tourismus-Branche erwartet sonnige Aussichten: Für das Jahr 2026 werden für die globale Reisebranche Erträge von rund 950 Mrd. US-Dollar erwartet, was im Vergleich zu 2022 einen jährlichen Anstieg von im Schnitt 10,5 Prozent jährlich bedeuten würde. Für Anleger sollte sich dementsprechend ein Blick auf die großen Profiteure der Branche lohnen. Investmentprofi Andre Voinea von HANetf beantwortet im B2B-Seminar am 21. Juni ab 11 Uhr Ihre Fragen und gibt einen exklusiven Ausblick auf den Reisesektor.

Im B2B-Seminar am 21. Juni erhalten Sie einen Deep Dive zu spezialisierteren Angeboten - speziell zugeschnitten auf die Herausforderungen von Anlagevermittlern und -beratern, Vermögensverwaltern, Wealth-Managern und sonstigen Financial Professionals.

Ihr Experte im Online-Seminar

Andre Voinea ist Leiter der DACH-Region bei HANetf. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf ETFs und indexbasierten Investments. Vor seiner Anstellung bei HANetf war er in verschiedenen Rollen bei FTSE Russel, ETF Securities und Nomura tätig.

