JETZT LIVE: Watchlist 2026 - So tradest du das neue Börsenjahr

Tipps vom Profi-Trader

Profi-Trader Patrik Leuchte zeigt dir exklusive seine Aktien-Watchlist für 2026. Dabei enthüllt er das System, mit dem er die Asset-Allokation vornimmt. So machst du dein Depot für den Jahreswechsel bereit!

2026 wirft seine Schatten voraus - ein Jahr, das von geopolitischen Umbrüchen, Zinswende-Szenarien und einer neuen Phase technologischer Marktführer geprägt sein dürfte. Trading-Experte Patrik Leuchte öffnet heute Abend ab 18 Uhr exklusiv seine Watchlist für dich und zeigt, welche Themen, Sektoren und Einzelwerte er besonders genau beobachtet. Dabei geht es nicht um wilde Spekulationen, sondern um klare Kriterien, nach denen sich Trading-Chancen früh erkennen lassen.

Im Zentrum steht die Frage, wie du 2026 strukturiert angehen kannst: Welche Trends bleiben tragfähig? Wo lauern übersehene Risiken? Und wie lässt sich ein Marktumfeld nutzen, das von hoher Volatilität und schnellen Trendwechseln bestimmt sein könnte? Anhand konkreter Marktbeispiele wird im Webinar für Börsenneulinge und fortgeschrittene Trader gezeigt, wie sich charttechnische Signale, fundamentale Entwicklungen und taktisches Timing zu einer konsistenten Handelsroutine verbinden.

Zusätzlich erhältst du Einblicke in wiederkehrende Muster, die in den letzten Jahren besonders zuverlässig funktioniert haben - von saisonalen Bewegungen über Sektordrehungen bis hin zu Rebound-Phasen nach starken Abverkäufen. So entsteht im Webinar heute Abend ab 18 Uhr ein klarer Ausblick darauf, wie ein Profi das Jahr 2026 vorbereitet und strukturiert angeht - und welche Elemente sich für den eigenen Trading-Ansatz übertragen lassen.

Das Webinar wird dir präsentiert von Vontobel

Deine Experten im Webinar

Patrik Leuchte kennt die Finanzmärkte aus zwei unterschiedlichen Perspektiven - als Insider bei großen Banken und Emittenten und als Privatanleger, der sein eigenes Geld investiert. Er arbeitete im Market Making für strukturierte Produkte und war unter anderem für die Kursstellung von Zertifikaten und Optionsscheinen verantwortlich. Außerdem war er als Trader bzw. Portfolio-Manager für eine Vermögensverwaltung tätig und sammelte an der Wall Street bei der Deutschen Bank im Risikomanagement für Hedgefonds wertvolle Erfahrungen. Seit 2018 begleitet er Privatanleger auf ihrem Weg zum erfolgreichen Trading und startet demnächst bei der Renditemanufaktur seinen neuen Service: Leuchte Trading

Thomas Eidloth ist seit fast 20 Jahren in diversen führenden Positionen der Finanz-Branche tätig. U.a. Börsenmedien AG, DAF Deutsches Anleger Fernsehen, Wallstreet:Online Publishing, Smartbroker und er ist Mit-Gründer und Geschäftsführer der Renditemanufaktur GmbH.

Die Renditemanufaktur wurde 2020 von Tom Eidloth und Dennis Riedl gegründet. Seither können Privatanleger auf das Wissen und die Strategien eines umfassenden Experten-Netzwerks zugreifen. Neben der guten Performance führen der unkomplizierte und kundenfreundliche Ansatz zu durchwegs exzellenten Bewertungen.