Trading à la Dan Zanger - Was Anleger vom Profi-Trader lernen können

FACEBOOK DRUCKEN

Daniel Zanger hält den Weltrekord für die größte prozentuale Steigerung eines privaten Portfolios in einer 12-Monats- sowie in einer 18-Monatsperiode. Am Donnerstag um 17:30 Uhr erklärt Profi-Trader Marc Schumacher im Trader-Stammtisch, wie der Weltrekordhalter dabei vorging und was Anleger von ihm lernen können.