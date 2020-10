Online-Seminar mit Profi-Trader René Wolfram: Wie Sie zeitschonend professionell traden

René Wolfram ist seit 19 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit der Börse. Durchschnittlich erzielt der Top-Trader eine jährliche Performance zwischen 50 und 70 Prozent - trotz großer Rücksetzer an den Märkten.

Die am stärksten limitierenden Faktoren sind für Trader naturgemäß die Kapitaldecke und Zeit. Schließlich sind die meisten von ihnen noch berufstätig, und können ihrer Leidenschaft Börse nur neben dem eigentlichen Job nachgehen. Umso wichtiger sind dann Strategien, die genau darauf abgestimmt sind, und einen zeitschonenden Handel ermöglichen. Am 21. Oktober um 18 Uhr veranschaulicht René Wolfram eine Filtertechnik für den zeitschonenden Handel von Ausbrüchen oder kurzfristigen Trends, sowie eine wöchentlich arbeitende Strategie inklusive der tollen Funktionen zum systematischen Traden, ohne präsent am Rechner sein zu müssen.

» Jetzt anmelden und Top-Handelstechniken aus erster Hand erhalten!

"Im Online-Seminar stelle ich verschiedene Beispieltrades mit Echtgeld vor, die ich in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt habe", verrät René Wolfram vorab. "Die Techniken sind in sämtlichen Märkten anwendbar und systematisch duplizierbar."

Das sollten Sie nicht verpassen! Melden Sie sich hier zu diesem spannenden Trading-Webinar an und nehmen Sie am 21. Oktober kostenlos von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil!

In der Live-Veranstaltung erfahren Sie außerdem, wie Sie kurzfristig Erfolge an der Börse mitnehmen, welche Indikatoren für René Wolfram besonders relevant sind und wie auch Sie leicht erkennen, welche Richtung der Markt einschlägt.

» Hier zum Trading-Webinar anmelden und vom Profi lernen!

Ihr Experte

René Wolfram ist seit 22 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Bildquellen: Rene Wolfram / Robbins Trading