Online-Seminar: Trading mit minimalen Draw Downs

Die erste Frage, der sich Trader widmen, wenn sie sich mit einer Strategie auseinandersetzen, ist in aller Regel: "Wie viel kann ich damit verdienen?" Mindestens genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist jedoch die Frage, welche Schwankungen der Ansatz im Konto potenziell verursacht. Dieser Frage geht der Profitrader René Wolfram im Trading-Seminar am 8. März um 18 Uhr auf den Grund.

René Wolfram hat ein Trading-Konzept entwickelt, welches vier systematische Bausteine beinhaltet. Aus den Hauptbausteinen hat er jeweils die Setups ausgewählt, die über 53 Jahre minimalste Draw Downs aufweisen und gemeinsam ein Portfolio bilden, bei dem für 2,41 Millionen Gewinn (nach Gebühren) zu keiner Zeit mehr als 30.000 Dollar Schwankungen (Draw Down) auftraten. Erfahren Sie im Online-Seminar, welche Setups er aus den 4 Hauptbausteinen ausgewählt hat und wie er den Weg hin zum statistischen Erwartungswert gestaltet.

In diesem Webinar erläutert René Wolfram anhand praktischer Beispiele, warum der Draw Down ein Primärschlüssel ist und was fundamental hinter den Strategien mit geringem Draw Down steht. Sie als Privatanleger und Trader können Undiszipliniertheiten, Regelbrüche, Kapitulation und Strategie-Hopping vermeiden, indem Sie sich mit dem Draw Down auseinandersetzen.

Anhand realer, aktueller Trades erklärt der Drittplatzierte der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft 2013 die jeweiligen Strategie-Konzepte. Melden Sie sich hier zu diesem spannenden Trading-Webinar an und nehmen Sie am 8. März um 18 Uhr kostenlos von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil!

Ihr Experte im Online-Seminar

René Wolfram ist seit 25 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Er verfolgt einen statistisch basierten Ansatz, bei dem sowohl Ausbruchs-, als auch Countertrend-Methoden zum Einsatz kommen. Umgesetzt werden die Strategien mit Futures. Die meisten Techniken können aber auch mit CFD umgesetzt werden. Im Jahr 2013 belegte er als erster Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship.

