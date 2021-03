Um 18 Uhr geht's los: From Zero to Hero - Ausbildung zum Homeoffice Trader

Sie wollten schon immer das Trading erlernen oder Ihren Handelsansatz verbessern? Das Wissen und die Erfahrung erfolgreicher Trader ist für Anleger wertvoll, denn das richtige Timing, Mut und Durchhaltevermögen sind beim Handel an der Börse geldwert. Doch ohne einen richtigen Trading-Plan geht es nicht. Denn dieser entscheidet über Erfolg und Misserfolg einer Geldanlage. Gleichermaßen sind erprobte Trading-Strategien, die wiederholbare Ergebnisse liefern, ebenfalls essenziell.

Erfahren Sie, was einen erfolgreichen Trader ausmacht und lernen Sie aus Fehlern der Top-Trader. Im Online-Seminar heute Abend um 18 Uhr zeigen Ihnen Vollzeittrader und Gründer des TradersClub24 Carlos Martins und Christian Schürholz, COO, mit welchen Strategien Sie 2021 satte Renditen erzielen können. Nutzen Sie die Volatilität der Börse für sich und machen Sie das Jahr 2021 zu einem erfolgreichen Börsenjahr.

» Jetzt zum Trading-Webinar anmelden und heute um 18 Uhr live dabei sein!

"Im Online-Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie Anfängerfehler vermeiden und wie Sie mit einem Tradingplan, einem klaren Regelwerk und einer konsequenten Umsetzung an der Börse langfristig erfolgreich handeln können", sagte Carlos Martins im Vorgespräch.

Die Profis zeigen Ihnen Trading-Strategien für den täglichen Einsatz aus 25 Jahren Börsenerfahrung. Dazu zählen klare Struktur sowie Risiko- und Moneymanagement, Umsetzung und Disziplin. Zusätzlich erfahren die Teilnehmer welche Stolperfallen Sie vermeiden können. Melden Sie sich jetzt an, los geht's heute um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos!

Carlos Martins und Christian Schürholz werden Ihnen außerdem Tradersclub24 vorstellen, den größten Tradingclub Deutschlands. Trader profitieren von einem transparenten Ausbildungskonzept in Kombination mit einem Live-Tradingraum. Einsteiger und routinierte Trader lernen die zuverlässigen, innovativen & eigens entwickelten Tools und Strategien kennen. "Nach vielen Jahren Erfahrung als Trader und Ausbilder im Bereich DAX, FX und CFD Trading, gibt es für uns nur eine Möglichkeit privaten Tradern Erfolg zu vermitteln: klare Strategien, die wir täglich live in unserem Online-Tradingraum "The Room" nachvollziehbar und transparent auf einem Echtgeldkonto handeln", fügt Martins hinzu.

Ihre Experten

ist Gründer und Geschäftsführer der TradersClub24 GmbH. Der ehemalige Leistungssportler ist seit 1995 in der Finanzbranche tätig. Seine beruflichen Stationen führten ihn vom klassischen Brokergeschäft als Händler bei einer internationalen Wertpapierhandelsbank bis hin zu leitenden Positionen bei renommierten Online-Brokern. Als professioneller Daytrader, Mentor und Coach liefert er täglich selbst Resultate und teilt sein fundiertes Wissen gern mit anderen. Er war bereits bei sämtlichen Börsentagen, Finanzkongressen sowie TV-Auftritten zu Gast. Gemeinsam mit seinem professionellen Team begleitet er Clubmitglieder aller Erfahrungsstufen auf dem Weg zum erfolgreichen Trading.

Christian Schürholz ist Chief Operating Officer (COO) beim TradersClub24. Er ist seit über 16 Jahren in der Trading- und Brokerage-Branche zu Hause und war in dieser Zeit für verschiedene internationale Unternehmen in leitenden Positionen tätig. In seinem täglichen englischsprachigen Live-Tradingraum unterstützt er die Clubmitglieder mit tagesaktuellen Analysen zu den Märkten und dem Umsetzen der TC24 Strategien auf einem Echtgeldkonto.

