Online-Seminar: 600% Momentum-Strategie - Die Top-Aktien für das zweite Halbjahr 2024

Trends für 2024

Entdecken Sie die Chancen der 600% - Momentum-Strategie und maximieren Sie Ihre Renditen im zweiten Halbjahr 2024.

Kennen Sie das alte Börsensprichwort: "The trend is your friend"? Genau auf dieser Annahme baut die gewinnreiche Momentum-Strategie auf! Zahlreiche Studien beweisen: Hat sich ein starker Trend nach oben oder auch nach unten etabliert, setzt er sich weiter in die gleiche Richtung fort und sorgt für eine Überperformance gegenüber anderen Aktien. Und diese Überperformance schlägt sich dann positiv in Ihrem Depot nieder. Erfahren Sie mehr dazu im Online-Seminar am 18. Juli ab 18 Uhr, vorgestellt von Aktienlust.

Doch was macht den Erfolg der Momentum-Strategie aus? Indem auf bereits etablierte Trends gesetzt wird, profitieren Anleger von der Dynamik des Marktes und dessen starken Kursbewegungen. Studien zeigen, dass sich starke Trends aus der Vergangenheit (Momentum) meist in der Zukunft fortsetzen, und zwar sowohl aufwärts als auch abwärts. Die Psychologie des Marktes spielt hierbei eine entscheidende Rolle, denn Anleger neigen dazu, bereits erfolgreichen Vermögenswerten zu folgen. Um diese Strategien besser zu verstehen, bietet das Online-Seminar am 18. Juli ab 18 Uhr tiefere Einblicke.

Momentum-Aktien an sich sind schon sehr lukrativ, doch mit Hebel-Investments auf Momentum-Aktien kann der Gewinn-Turbo eingelegt und die Renditen verdreifacht werden. Ein beeindruckendes Beispiel: Während die Meta-Aktie bis Ende 2023 eine Performance von +202 Prozent erzielte, erreichte ein entsprechender Optionsschein eine Rendite von +690 Prozent. Aus 1.000 Euro wären in einem Jahr unglaubliche 7.900 Euro geworden. Diese Strategien und weitere lukrative Kriterien für Ihren Rendite-Erfolg werden im Online-Seminar am 18. Juli ab 18 Uhr ausführlich vorgestellt.

Ihr Experten im Online-Seminar

Jürgen Schmitt: Aktien-Analyst / Börsen-Experte / Herausgeber - Seit 30 Jahren ist Jürgen Schmitt Chef-Analyst erfolgreicher Börsen-Publikationen und gefragter Börsen-Experte u.a. für die BILD und den Nachrichtensender WELT. Seine Zuschauer, Klienten und Leser schätzen vor allem sein hervorragendes Gespür für Stimmungen und Markttrends. Mit der Online-Plattform aktienlust hat Jürgen Schmitt sich seinen persönlichen Traum verwirklicht: Anleger durch unterhaltsame Videos rund um die Aktienmärkte mit der aktienlust zu begeistern.

Cliff Michel: Aktien-Analyst / Derivate-Experte - Cliff Michel ist der Spezialist, wenn es um spekulativere Investments und Hebelprodukte geht. Er ist immer auf der Suche nach Wachstums-Aktien mit Vervielfachungs-Potenzial, nach Unternehmen mit den besten Geschäftsmodellen weltweit, die ihren Aktienkurs vielfach verdoppeln, wenn nicht gar vervielfachen.