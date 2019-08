"Trader 2019" - so handeln Sie erfolgreich Aktien, Zertifikate und Optionsscheine

Im Online-Seminar hat Anouch Wilhelms die Teilnehmer fit für die Börse gemacht - und das Börsenspiel "Trader 2019". Der Product Manager der Commerzbank führte Ihnen vor, wie Sie erfolgreich mit Aktien, Zertifikaten und Optionsscheinen handeln, wo Sie für Ihre Handelsstrategie das passende Produkt finden und wie Sie eine Order platzieren und überwachen.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier den Live-Mitschnitt anschauen.

Ihr Experte im Online-Seminar

Anouch Alexander Wilhelms studierte Betriebs­wirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management (ehemals HfB) und an der San Pablo CEU Madrid in Spanien. Seit Februar 2008 arbeitet er als Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities, Public Distribution in Frankfurt. Seit 2010 verantwortet er zudem den Bereich Media Relations für strukturierte Wertpapiere der Commerzbank AG.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Lichtmeister / Shutterstock.com