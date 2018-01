Trading-Webinar: Trenderkennung mit dem WolVol-Indikator

Eines muss klar sein: Die richtige Technik zur falschen Zeit angewandt, bringt Verluste. "Der Einsatz technischer Indikatoren macht nur dann Sinn, wenn diese mir etwas anzeigen, was ich nicht bereits aus der Betrachtung des bloßen Preischarts ersehen kann", sagt René Wolfram, der Drittplatzierte der Weltmeisterschaft im Echtgeldtrading 2013.

Wie René Wolfram Trends erkennt, welche Rolle dabei der WolVol-Indikator spielt und wie dieser genau funktioniert, erfahren Sie am 25. Januar. Melden Sie sich jetzt zu diesem Trading-Webinar an! Sie können bequem von Ihrem PC, Tablet, Mac oder Smartphone an dieser Veranstaltung teilnehmen - selbstverständlich kostenlos!

René Wolfram nutzt keine klassisch technischen Indikatoren, um Trends zu erkennen, diese bringen ihm keinen Gewinnvorteil. Er entwicklete stattdessen vor acht Jahren einen eigenen Indikator, den WolVol-Indikator. Dieser hilft ihm dabei, den Marktzustand zu identifizieren - und vorab zu erkennen, ob der Markt vor einer explosiven Trendphase oder vor einem Trendende steht.

Im Webinar am 25. Januar zeigt Ihnen der Profi-Trader, wie Sie diesen Indikator einsetzen können. Sie werden lernen, warum der Indikator genau die einzelnen Trendphasen berücksichtigt und wieso er oftmals die Starts von Trends sowie die Trendenden sehr präzise anzeigt. René Wolfam wird live in der Tradingplattform WHS Future Station Nano zeigen, wie er den Indikator einstellt und worauf bei der Anwendung zu achten ist.

Ihr Experte

René Wolfram ist seit 20 Jahren aktiver Trader und bestreitet seit 2003 seinen Lebensunterhalt mit Trading. Im Jahr 2013 belegte er als erster und bislang einziger Deutscher den dritten Platz bei der offiziellen Weltmeisterschaft im Futures-Trading, der Robbins Worldcup Trading Championship. Dieser Worldcup ist einer der renommiertesten Echtgeld-Trading-Wettbewerbe, bei dem jeder Trader mit seinem eigenen Konto antritt und somit sein eigenes Kapital tradet.

