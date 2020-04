Altersvorsorge und ETF-Depot: auch im Bärenmarkt eine gute Kombination

Wer würde in der aktuellen Coronakrise nicht gerne einen kurzen Blick in die Zukunft werfen? Die Börsen zeigten sich im Jahr 2020 bislang von ihrer sehr rauen Seite. Kursverluste von über 30% verunsichern viele Anleger. Viele fragen sich, wie viel Geld sie im Ruhestand dann noch zur Verfügung haben. Börsenprofi Thomas Wolff von Scalable gibt im Online-Seminar am 14. April praxisnah Tipps für die Planung Ihrer Altersvorsorge und zeigt die Umsetzung mit einem ETF-Depot auf.

"Wir schauen uns an, welche Faktoren beim Thema Altersvorsorge jetzt wichtig sind", so Anlage-Experte Thomas Wolff im Vorgespräch. "Die meisten Menschen wissen nicht, wie viel Geld sie für ihre private Altersvorsorge tatsächlich beiseite legen müssen", sagt Wolff, Director Sales & Relationship Management bei Scalable. ETFs bilden einen bestimmten Börsenindex Eins zu Eins nach, dadurch bieten sie eine sehr gute Risikostreuung. Melden Sie sich hier an und erfahren Sie, wie Sie im Alter finanzielle Freiheit genießen können.

"ETFs sind einfach, transparent und flexibel und kostengünstig. Sie bieten also eine gute Basis für die Altersvorsorge", sagt Thomas Wolff im Vorgespräch. Melden Sie sich jetzt zum Anlage-Webinar an und erfahren Sie mehr über ETF-Depots für die Altersvorsorge. Der Börsenprofi beantwortet am 14. April um 18 Uhr konkrete Fragen zu Ihrer erfolgreichen Ruhestandsfinanzierung:

Wie wirken sich Renteneintrittsalter, Lebenserwartung oder Inflationsrate auf Ihre Altersvorsorge aus?

Reicht Ihr Sparplan für den gewünschten Lebensstandard im Alter?

Welche monatlichen Auszahlungen können Sie erwarten, wenn Sie Ihr Erspartes am Kapitalmarkt anlegen?

Ihr Experte

Thomas Wolff ist seit Juli 2017 Co-Leiter Vertrieb und Kundenbetreuung bei Scalable Capital und verantwortlich für die damit verbundenen Aktivitäten. Davor war er viele Jahre Kundenbetreuer für VZ VermögensZentrum in Frankfurt und Leiter der VZ-Niederlassung in Düsseldorf. Das VZ ist der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter der Schweiz. Zwischen 2006 und 2010 war Thomas Wolff unter anderem im Filialgeschäft bei der Commerzbank in Frankfurt und als Wertpapierstratege in der Abteilung Privatkunden Deutschland tätig.

