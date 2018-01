Aufzeichnung: Markus Koch - so wird 2018 an der Wall Street

Markus Koch berichtet seit mehr als 25 Jahren direkt vom Börsen­parkett in New York und gilt unter Anlegern als einer der besten Kenner der US-Märkte. Im Webinar am 8. Januar konnten finanzen.net-Nutzer Markus Koch live erleben, der Experte war aus dem Herzen der Wall Street zugeschaltet.

Koch informierte ausführlich über seine Sicht auf die Märkte. Im Gepäck hatte er unzählige Wirtschafts­daten und -statistiken, anhand derer er leicht nachvollziehbar erläuterte, wieso für die Börsen im Jahr 2018 der "perfekte Cocktail" gebraut sein könnte. Er erklärte auch, weshalb "das Inflations­risiko steigt" und welche Auswirkungen anziehende Teuerungsraten auf die Märkte haben könnten.

Teilnehmer erfuhren zudem, ob sie 2018 eher US-Aktien oder Euroland-Papiere favorisieren sollten. Zudem: Welche Branche verfügt laut Koch über "enormes Aufholpotenzial" und könnte 2018 zu den großen Gewinnern zählen. Und: Unter welchen Bedingungen würde "der Börsenkoch" selbst in Krypto-Coins à la Bitcoin, Ripple oder Monero investieren? Denn Kryptowährungen - so stellte der Experte klar - seien eine echte "neue Anlageklasse".

Webinar-Aufzeichnung

Wenn Sie das Webinar verpasst haben, können Sie hier die Aufzeichnung ansehen.

Ein besonderes Dankeschön geht an Citi-Experte Danny Treffer, der diese Veranstaltung mit CitiFirst-Experte Markus Koch ermöglicht und gemeinsam mit finanzen.net organisiert hat.

Kein Webinar mehr verpassen!

Verpassen Sie kein Anleger-Webinar mehr! Wir informieren Sie rechtzeitig über anstehende Webinare. Tragen Sie sich einfach in unseren Börsenwebinar-Newsletter ein!

Bildquellen: Dirk Eusterbrock