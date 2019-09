Digital und menschlich: So rüsten Sie Ihre Geldanlage für die Zukunft

Die Welt wird immer digitaler: Wir kommunizieren anders, wir suchen Informationen anders und wir fotografieren anders. Aber legen wir auch unser Geld anders an? Im Webinar thematisierte Andreas Telschow, Investment-Experte von Fidelity International, die neuen Möglichkeiten einer digitalen Geldanlage und gibt einen Ausblick auf die Vermögensverwaltung der Zukunft.

Teilnehmer konnten die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Management kennenlernen und so selbst herausfinden, was für Sie die bessere Variante der Geldanlage ist.

Haben Sie das Online-Seminar verpasst? Kein Problem, Sie können sich hier den Live-Mitschnitt anschauen.

Im Fokus der Veranstaltung standen außerdem die folgenden Fragen:

Wo genau liegt der Unterschied zwischen einem aktiven Management und einem Algorithmus - was birgt mehr oder weniger Risiko?

Welche Kosten kommen auf Sie beim aktiven und passiven Management zu?

Welche Rolle spielt der Mensch in der digitalen Vermögensverwaltung?

Ihr Experte

Andreas Telschow ist seit 2011 Leiter des Premiumkundengeschäfts und für das Kooperationsgeschäft bei Fidelity International in Deutschland verantwortlich. Als Bankfachwirt und Financial Planner verfügt er über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und in der Vermögensverwaltung.

