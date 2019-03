Energieinfrastruktur-Investitionen: Eine Fallstudie aus der Praxis

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Infrastruktur-Investitionen können stabile und auf lange Sicht berechenbare Renditen bieten. Gerade für institutionelle Kapitalanleger ist diese Anlageklasse deshalb so attraktiv. Allzu häufig bleibt die Diskussion dazu jedoch relativ abstrakt und theoretisch.

Das ändert sich im Online-Seminar am 11. April. Dann zeigt Tim Marahrens, Vice President im Transaktionsteam von Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG, konkret auf, über welche Mechanismen, Werkzeuge und Strukturen im Bereich der Energieinfrastruktur-Investitionen die gewünschten stabilen Renditen erzielt werden können.

Ihr Experte im Webinar

Tim Marahrens ist Vice President im Transaktionsteam von Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG und war unter anderem im letzten Jahr federführend für die Akquisition eines Anteils am c. 500 MW Onshore Windpark Projekt Nysäter gemeinsam mit E.ON in Schweden.

