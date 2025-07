Wie „magnificent“ sind die „Glorreichen 7“ noch?

3d illustration Technology Smart motherboard chip creative map

Die Märkte konnten sich in den letzten Wochen deutlich erholen, allen voran der Nasdaq 100, der auf neue Rekordstände kletterte. Denkt man an den Tech-Sektor, kommen den meisten Investoren auch die „Magnificent 7“ in den Sinn. Wie steht es um die Anlegerlieblinge? Konnten sie sich ebenfalls erholen? Das und warum Anleger bei Investments in Tech-Werte den EUR/USD-Wechselkurs nicht außer Acht lassen sollten, erfahren Sie im aktuellen ntv Interview.

Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf



“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

