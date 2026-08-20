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Amazon.com – Wieder aufwärts?

In eigener Sache

Nach der jüngsten Korrekturbewegung konnte die Amazon-Aktie gestern 2,5% auf 265,84 USD zulegen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Amazon.com-7-Monats-Chart Stand: 20.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von Amazon.com war Ende Juli um 15% nach oben gesprungen und hatte sich daraufhin zum Start in den August bis auf das neue Rekordhoch bei 287,17 USD geschoben. Anschließend kam es jedoch zu einer Korrektur, in deren Verlauf die Notierungen zuletzt bis an das Vorjahreshoch zurücksetzten. Dort konnten sich die Kurse am gestrigen Mittwoch aber wieder nach oben abdrücken und dabei 2,5% auf 265,84 USD zulegen.

Ausblick: Im Chart der Amazon-Aktie ist es gestern an einer wichtigen Unterstützung zu einer Gegenreaktion gekommen. Für ein Ende der Korrektur wären allerdings weitere Anschlussgewinne nötig. Das Long-Szenario: Die erste kleinere Hürde kann jetzt am gestrigen Tageshoch bei 266,40 USD vermerkt werden. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg an die beiden Mai-Tops, die zwischen 274,75 USD und 278,56 USD einen Bremsbereich bilden. Gelingt dort der Break, würde danach das amtierende Rekordhoch vom 3. August in den Fokus rücken. Brechen die Kurse auf neue historische Höchststände aus, könnte sich im Anschluss weiteres Potenzial in Richtung 300,00 USD eröffnen. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie hingegen unter den doppelten Halt aus dem Vorjahreshoch (258,60 USD) und dem Top vom 16. Juli (258,08 USD) zurück, müsste eine Ausweitung der Korrektur bis zur mittelfristigen 100- und der kurzfristigen 50-Tage-Linie (250,45 USD bzw. 249,00 USD) einkalkuliert werden. Darunter würden sich die Blicke auf den langfristigen GD200 (238,22 USD) richten, wobei in diesem Zusammenhang auch eine Schließung des großen Gaps vom 31. Juli möglich wäre. Im Anschluss dürften das Juli- und das Juni-Tief bei 226,17 USD bzw. 225,55 USD stützend wirken.

Amazon.com-5-Jahres-Chart Stand: 20.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 20.08.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,46% 5 Tage -0,54% 20 Tage 8,57% 52 Wochen 18,78% im August -2,11% im Jahr 2026 15,17% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 287,17 Abstand zum 52-Wochenhoch -7,43% 52-Wochentief 196,00 Abstand zum 52-Wochentief 35,63% Allzeithoch 287,17 Abstand zum Allzeithoch -7,43% Trend 200-Tage-Linie 238,22 Abstand 200-Tage-Linie 11,59% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 250,45 Abstand 100-Tage-Linie 6,14% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 249,00 Abstand 50-Tage-Linie 6,76% Status (kurzfristig) aufwärts Amazon.com-Trend-Chart Stand 20.08.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants