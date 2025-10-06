Applied Materials - Kurs Allzeithoch?
Die korrektive Phase seit Juli 2024 scheint die Applied Materials-Aktie nun endgültig abgeschlossen zu haben. Mit einer hohen Relativen Stärke (Levy) sowie einem neuen MACD-Kaufsignal ist der Technologietitel jüngst über die horizontalen Hürden bei gut 200 USD – verstärkt durch ein Fibonacci-Level (203,61 USD) – gesprungen. Dank dieses Befreiungsschlags kann die Kursentwicklung seit Herbst vergangenen Jahres als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Die aktuellen Ambitionen der Bullen werden zusätzlich durch ein konstruktives Kerzenmuster in Form des jüngsten „bullish engulfing“ auf Monatsbasis untermauert. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus dem beschriebenen Trendwendemuster – lässt sich auf gut 75 USD taxieren. Letztlich wäre das ausreichend, um langfristig sogar das Rekordhoch vom Juli 2024 bei 255,89 USD zu überwinden. In dem Moment, in dem wir explizit über die o. g. S-K-S-Formation argumentieren, ist klar, dass es ein Rebreak der angeführten Nackenlinie unbedingt zu verhindern gilt. Entsprechend bietet sich die Marke von 200 USD als Stop-Loss an.
Applied Materials (Weekly)
5-Jahreschart Applied Materials
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
Analysen zu Applied Materials Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.05.2023
|Applied Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.2021
|Applied Materials Kaufen
|DZ BANK
|16.08.2019
|Applied Materials Hold
|Craig Hallum
|16.08.2019
|Applied Materials Outperform
|Cowen and Company, LLC
|17.05.2019
|Applied Materials Buy
|B. Riley FBR
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.08.2019
|Applied Materials Hold
|Craig Hallum
|16.11.2018
|Applied Materials Neutral
|B. Riley FBR
|29.10.2018
|Applied Materials Neutral
|B. Riley FBR
|01.10.2018
|Applied Materials Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.2017
|Applied Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2015
|Applied Materials Underperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2013
|Applied Materials verkaufen
|Exane-BNP Paribas SA
|26.03.2013
|Applied Materials verkaufen
|Exane-BNP Paribas SA
|12.12.2012
|Applied Materials underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|19.11.2012
|Applied Materials underperform
|Exane-BNP Paribas SA
