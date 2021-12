Cancom: "Vision 2025" kommt an

Demnach will der IT-Dienstleister in den kommenden Jahren dank Übernahmen im deutschsprachigen Bereich und der Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells deutlich wachsen. Das Vorstandsteam um CEO Rudolf Hotter sieht das Potenzial, dadurch den Konzernumsatz bis zum Jahr 2025 auf 2,5 Mrd. Euro und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 275 Mio. Euro nach oben zu treiben. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte Cancom rund 1,65 Mrd. Euro umgesetzt und ein Ebitda von 123 Mio. Euro erzielt. Hotter setzt bei seinen Plänen nach dem erfolgten Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Irland und in Großbritannien auf die Weiterentwicklung von Cancom als Systemhaus: "Wir sehen großes Entwicklungspotenzial im aktuellen Marktumfeld von IT hin zu cloud-basierten hybriden Umgebungen." Durch die Übernahmen will sich Cancom im Kerngeschäft stärken sowie die eigene Qualität weiter steigern etwa bei wichtigen Zukunftsthemen wie der Datenanalyse und Cloud-Services. Die Pläne kamen an der Börse gut an, die Aktie markierte gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt ein neues Rekordhoch. Mutige Anleger setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Geht man nach den Analysten von Jefferies, stehen die Chancen dafür gut. Sie haben das Kursziel für Cancom von 68 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der optimistische Ausblick bis 2025 habe positiv überrascht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer Studie. Werde das aktuelle Bewertungsniveau auf das für 2025 angestrebte operative Ergebnis (Ebitda) fortgeschrieben, sei mehr als eine Verdopplung der Papiere des IT-Dienstleisters drin, so der Experte. Vor diesem Hintergrund können Anleger wieder offensiver werden und das Discount-Zertifikat aus ZJ 40.2021 (ISIN DE000DV6A925), das noch eine Restrendite von 3,6 Prozent bietet, in ein Turbo-Zertifikat von Société Générale tauschen. Sollte das Jefferies-Kursziel von 83 Euro erreicht werden, würde sich das Hebelpapier fast verdoppeln (ISIN DE000SB7ZTE0).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.