Der Knoten ist geplatzt

Für den entscheidenden Schub sorgte die Nachricht, dass der Konzern bis Ende des Jahres eigene Aktien im Wert von bis zu 550 Mio. Euro zurückkaufen will. Der Großteil der Papiere soll im Anschluss eingezogen werden, teilte Adidas mit. Das Rückkaufprogramm ist Teil der neuen Strategie "Own The Game". Dabei will Adidas unter anderem die Profitabilität bis 2025 deutlich steigern. 30 bis 50 Prozent des Gewinns aus dem fortgeführten Geschäft will das Unternehmen als Dividende ausschütten, dazu sind Aktienrückkäufe geplant. Insgesamt sollen so acht bis neun Mrd. Euro an die Anteilseigner weitergereicht werden. Gute Branchennachrichten taten ihr Übriges: Konkurrent Nike hat ein bärenstarkes Schlussquartal abgeliefert. Die Amerikaner konnten ihren Umsatz auf 12,3 Mrd. Euro fast verdoppeln und damit die Konsensschätzungen um gut 1,3 Mrd. Dollar übertreffen. Zugleich kehrte die Gesellschaft in die Gewinnzone zurück. Unter dem Strich verdiente Nike 1,5 Mrd. Dollar. Im Vorjahresquartal hatte das Minus bei 790 Mio. Dollar gelegen. Zwar sei eine Übertragung der Wachstumsraten auf die von Adidas schwierig, so James Grzinic von Jefferies. Denn die gegenwärtigen Konsensschätzungen für den deutschen Kontrahenten lägen weit unter den von Nike gemeldeten Werten. Gleichwohl belege das Abschneiden des US-Konzerns eine weltweit stark steigende Nachfrage, von der auch Adidas profitieren dürfte. Eine spannende Ausganglage für einen bis Dezember laufenden Discount Call von Morgan Stanley mit Cap bei 285 Euro (ISIN DE000MA39EP8). Die Renditechance: 20,2 Prozent.

