adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 212,90 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 212,90 EUR. Bei 213,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 209,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 137.486 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte adidas die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

