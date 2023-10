Es bleiben Zweifel

Christian Scheid

SMA Solar ist immer wieder für Überraschungen gut. Nach einem mehr als 50-prozentigen Absturz des Aktienkurses seit Juli hat der Wechselrichterhersteller dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben - und damit einige Börsianer auf dem falschen Fuß erwischt.

Denn der Titel legte im Anschluss an die Meldung um rund 20 Prozent zu. Konkret peilt SMA für 2023 nun einen Umsatz von 1,8 Mrd. bis 1,9 Mrd. statt 1,7 Mrd. bis 1,85 Mrd. Euro an. Das Ebitda soll zwischen 285 Mio. und 325 Mio. statt zwischen 230 Mio. und 270 Mio. Euro landen. In den ersten neun Monaten 2023 hat SMA nach vorläufigen Zahlen einen Erlös von 1,335 Mrd. bis 1,345 Mrd. Euro erzielt - ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (724 Mio. Euro). Das Ebitda steigerten die Hessen von 50 Mio. Euro auf voraussichtlich auf 230 Mio. bis 235 Mio. Euro. Vor allem in den Bereichen Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions liefen die Geschäfte im dritten Quartal rund, hieß es. Hier bietet SMA Komplettlösungen für Solarkraftwerke an. Und auch das Geschäft für mittelgroße Photovoltaik-Anlagen (Commercial & Industrial Solutions) hat zur positiven Entwicklung beigetragen. Allerdings bleiben Zweifel: Die Experten von Jefferies sehen das Wachstumsziel für das kommende Jahr weiterhin skeptisch, weil sie im dritten und vierten Quartal mit einer deutlichen Abschwächung des Auftragseingangs rechnen. Insofern sollten Anleger den Discount Call (ISIN DE000DW4SG50) der DZ BANK aus ZJ 32.2023 lieber in einen Discounter der gleichen Emittentin tauschen, der bei einem Risikopuffer von fast 25 Prozent einen Ertrag von knapp 15 Prozent ermöglicht (ISIN DE000DJ2PUF6).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



