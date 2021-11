Klasse Bonus-Konditionen!

Die Prüfung des Verdachts durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) dauert an, teilte K+S vor wenigen Tagen mit. Die Finanzaufseher hegen den Verdacht, dass K+S bei einer Wertberichtigung, die 2020 zu einem Jahresverlust von 1,8 Mrd. Euro führte, Vermögenswerte zu hoch angesetzt hatte. Das Unternehmen weist die Vorwürfe - auch unter Einbeziehung einer Analyse durch externe Prüfer - zwar als unbegründet zurück. Dennoch reagierten Börsianer verschnupft und schickten die Aktie auf Talfahrt.

Allerdings konnte der MDAX-Titel die Delle schnell wieder ausbügeln. Denn die Aussagen des Managements auf dem hauseigenen Kapitalmarkttag wurden positiv aufgenommen. Demnach erwartet die Gesellschaft angesichts starker Agrarmärkte und hoher Düngerpreise für das Jahr 2022 einen Gewinnsprung. Konzernchef Burkhard Lohr hält dann ein operatives Ergebnis (Ebitda) von einer Mrd. Euro für erreichbar. Das wären knapp 60 Prozent mehr als die für 2021 angepeilten 630 Mio. Euro. Analysten erwarteten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg im Durchschnitt ein operatives Ergebnis von knapp 900 Mio. Euro. Zudem will K+S im kommenden Jahr einen deutlich positiven freien Mittelzufluss erzielen. 2021 soll der Mittelfluss ausgeglichen sein. Mit Blick auf die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise sagte Lohr, das Unternehmen habe sich vor dem jüngsten Preissprung zwei Drittel des Gasbedarfs für die kommenden drei Jahre gesichert.

Die jüngsten Kursturbulenzen zeigen, dass sich bei Investments in K+S Puffer lohnen. Vor allem bei Bonus-Konditionen ist die Aktie als Basiswert derzeit kaum zu schlagen. Noch immer kaufenswert ist beispielsweise das Bonus Cap der Société Générale aus ZJ 43.2021. Das bis Dezember kommenden Jahres laufende Papier bietet bei einem 37,5-prozentigen Schutz - die Barriere ist bei 9,50 Euro eingezogen - eine attraktive Renditechance von 18,2 Prozent (ISIN DE000SF4JKL1).

