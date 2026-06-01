DAX24.673 -0,9%Est506.210 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 +2,3%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.116 +0,1%Euro1,1358 -0,2%Öl75,96 -1,4%Gold4.082 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Investor-Guard Thomas Jansen.
Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen Cerebras-Aktie bricht nach erstem Quartalsbericht ein: Was Anleger über den Kursrückgang wissen müssen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX - Stabile Seitenlage

24.06.26 09:10 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.684,6 PKT -209,0 PKT -0,84%
Charts|News|Analysen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC Daily Trading

Stabile Seitenlage

Seit sieben Tagen ringt der DAX® mit der runden 25.000er-Marke. Gestern war das aber eher ein gutes Zeichen, denn vom zwischenzeitlichen Tagestief (24.729 Punkte) konnten sich die deutschen Standardwerte im Tagesverlauf spürbar erholen. Auch heute zu Handelsbeginn dürfte sich die Schlüsselmarke der letzten Monate weiterhin in Schlagdistanz befinden. Wenn Anlegerinnen und Anleger auf die Schwankungsbreite seit Anfang Mai schauen, dann wird die aktuelle Orientierungslosigkeit noch etwas deutlicher. In den letzten Wochen steckt der DAX® in einer recht engen Schwankungsbreite zwischen 23.716 und 25.438 Punkten fest. Die zuletzt genannte Marke stellt zudem den Auftakt zu den diversen Hochs seit Januar dar – inklusive des bisherigen Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Wirklich neues Aufwärtsmomentum dürfte erst bei einem Sprung über diese Hürden entfacht werden. Eine wichtige Schlüsselunterstützung bildet dagegen weiterhin das untere Bollinger Band im Zusammenspiel mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.277/24.222 Punkten). Per Saldo sucht der DAX® dringend neue Impulse.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Mehr zum Thema DAX 40

09:49Emirates und Qantas betroffen: Risse in Tragflächen entdeckt - 16 Airbus A380 müssen zum Check
09:47Airbus A380 von Emirates und Qantas müssen schnell zur Flügelinspektion
09:45Marktüberblick: DWS nach Hochstufung gesucht
09:45Marktüberblick: DWS nach Hochstufung gesucht
09:45Marktüberblick: DWS nach Hochstufung gesucht
09:45Marktüberblick: DWS nach Hochstufung gesucht
09:38Rumänien bestellt Skyranger-35-Luftabwehrsysteme bei Rheinmetall
09:34DAX – 25.000er-Marke wieder unterboten
mehr