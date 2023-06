DAX startet wenig verändert. Autoaktien geben Gas. MorphoSys im Blickpunkt

Folgen FACEBOOK

Die Wall Street schloss gestern mit leichten Verlusten und in Asien zeigten die Märkte heute ein zwiespältiges Bild. Die gestrige Zinssenkung in China konnte keine Kauflaune schüren. Vielmehr gaben die Notierungen in HongKong und auf dem Festland deutlich nach. Wichtige Wirtschaftsdaten stehen heute derweil nicht zur Veröffentlichung an. So fehlten dem DAX® zum Handelsauftakt signifikante Impulse.