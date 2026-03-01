Die volle Breitseite

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20.03.26 09:00 Uhr

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S&P 100
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Der S&P 100® fasst die 100 größten amerikanischen „blue chips“ zusammen. Dem Chartverlauf der größten US-Unternehmen kommt derzeit möglicherweise eine wichtige Signalfunktion zu. Die absolute Schlüsselfrage ist dabei, ob die „large caps“ als Frühwarnsystem für den breiten Markt dienen. Charttechnisch musste der S&P 100® jüngst die Haltezone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.282 Punkten) und den Tiefs der letzten sechs Monate bei 3.260 Punkten preisgeben. Damit definieren die Hochpunkte vom Oktober und Dezember bei 3.493/3.483 Punkten ein klassisches Doppeltop (siehe Chart). Die Bedeutung der Nackenlinie der oberen Umkehr wird durch ein Fibonacci-Level (3.269 Punkte) noch zusätzlich untermauert. Entsprechend groß ist der charttechnische Schaden. Parallel dazu signalisieren diverse Trendfolger (z. B. MACD, Aroon) einen intakten Baissetrend. Aus der Höhe der Umkehrformation ergibt sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von gut 230 Punkten, sodass perspektivisch die Ausbruchsmarken des Jahres 2025 bei gut 3.000 Punkten wieder in den Mittelpunkt rücken dürften. In der Summe präsentiert sich das Chartbild mehr als angeschlagen, was nicht zuletzt auch Implikationen auf den marktbreiteren S&P 500® besitzen dürfte.

S&P 100® (Daily)

Chart S&P 100®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 100®

Chart S&P 100®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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