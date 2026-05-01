Durchblick: Die Straße

onemarkets Blog

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Wie viel Erdöl und Erdgas fließt durch die Straße von Hormus?

Zwischen Hoffen und Bangen lag nur die Meerenge und hat Anlegerinnen und Investoren bewegt.

Überraschend positiv haben die Aktienmärkte im Verlauf des Aprils reagiert.

Viele Indizes und Aktien sind gegenüber dem Vormonat deutlich gestiegen – und das, obgleich Öl der Sorte Brent weiterhin pro Fass um oder über USD 100 notiert. Das sind über 80 % mehr als zum Jahresanfang.

Die Inflation bleibt ein messbares Thema in den Schlagzeilen.

In Europa ging es nach oben:

Der EURO STOXX 50® (Price) Index stieg im Monatsvergleich um 5,6 % auf 5.882 Indexpunkte. Der breitere STOXX® Europe 600 (Price) Index stieg um 4,8 %. Der DAX® (Performance) Index stieg um gut 7 % und beendete den April 2026 mit 24.292 Indexpunkten.

Auch der MDAX® (Performance) Index verteuerte sich um 8,7 %. Der UC European Sector Rotation Performance Index legte weiter zu und kann nun im Jahresverlauf auf ein Plus von 12 % blicken.

Welche Aktien haben den DAX® bewegt?

BASF verteuerte sich weiter um 4,5 %. Damit kann die Aktie in den ersten vier Monaten ein Plus von gut 23 % verzeichnen . Bei Siemens Energy ging es nach den Gewinnmitnahmen im März 2026 wieder deutlich nach oben. Rheinmetall verbilligte sich weiter um gut 6 %. Das Schwergewicht SAP entwickelte sich weiter negativ und schloss den Monat mit 1 % im Minus; die Aktie liegt damit im Jahresverlauf 2026 am Ende der DAX-Liga und verlor in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 über 30 %.

April und Mai zählen zu den Dividendenhochmonaten. Im DAX® (Performance) Index, der die Dividende berücksichtigt, hat dies zu einer positiven Performance von rund 0,8 % beigetragen.

Weitere Details zu den Dividendenzahlungen im DAX gab es in einem 20 Minuten Durchblick: Frühling im Depot? Die Dividendensaison im Fokus – YouTube. Schaut vorbei!

Jenseits des Atlantiks lief es nicht anders, nur besser?

Der S&P 500® (Price Return) Index verteuerte sich um gut 10 %, auch der Dow Jones Industrial Average Index in USD schloss den Monat mit einem Plus von 7,1 %. Der Nasdaq-100® verbuchte sogar eine Steigerung von 15,6 %.

Bei Technologieaktien ging es teilweise kräftig nach oben: Microsoft verteuerte sich um gut 10 %, Apple gewann knapp 7 %.

Bei Alphabet Inc. ging es um 33,8 % nach oben. Nicht weniger spektakulär der Anstieg von Amazon.com: Hier stand am Ende des Monats ein Plus von 27,3% zu Buche. Die Aktie schloss den Monat mit einem neuen Allzeithoch. Vor allem künstliche Intelligenz war einmal wieder Treiber der Kurse.

Bei den Schwellenländern ging es wieder nach oben: Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 14,5 % und liegt somit in USD auch im Jahresverlauf wieder deutlich im Plus.

Der Bitcoin legte um gut 12 % zu. Seit März emittieren wir hierauf Hebelprodukte.

Dagegen haben Gold und Silber mit -1,1 % und -1,9 % den Monat im negativen Bereich beendet und notieren inzwischen deutlich unter den Allzeithochs von Ende Januar.

Sell in May and go away? Wir werden sehen was kommt.