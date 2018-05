Aktienanleihen: Kupons zum Träumen

€uro am Sonntag

Hohe Zinszahlungen - so etwas gibt es eigentlich nicht mehr. Zumindest nicht bei Schuldverschreibungen bonitätsstarker Emittenten. Von jährlichen Kupons von fünf Prozent oder mehr können Anleger nur träumen.. Die strukturierten Papiere bieten Renditen, die weit über dem Marktniveau liegen. Doch leider gibt es einen Haken: Anleger gehen bei der Anlage ein Aktienkursrisiko ein. Ob sie den Nominalbetrag der Anleihen am Laufzeitende komplett zurückbekommen, hängt nämlich von der Entwicklung der unterlegten Aktie ab.Notiert der Titel am Stichtag unter dem vorab definierten Basispreis, erhalten Anleger den Wert einer bei Emission festgelegten Zahl von Aktien zum Tageskurs zurück. Der Zins wird immer gezahlt. Das Risiko wird somit abgefedert, sodass Anleger auch dann nicht unbedingt Verluste mit einer Aktienanleihe machen, falls der Basispreis moderat unterschritten wird., desto höhere Gewinne sind möglich. Die gestiegene Volatilität der vergangenen Monate hat attraktive Renditemöglichkeiten geschaffen. Ein Beispiel ist die Aktienanleihe von BNP Paribas auf Covestro (ISIN: DE 000 PP6 FD2 1 ), die bis Mitte Juni 2019 läuft. Der jährliche Kupon liegt bei 6,5 Prozent, der Nennwert bei 1.000 Euro.

Kurs bei Fälligkeit ist relevant

Der Basispreis beträgt 76 Euro und entspricht ungefähr dem Niveau des aktuellen Kurses der Covestro-Aktie. Der Werkstoffhersteller, der 2015 aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG hervorging, wurde kürzlich in den DAX aufgenommen. Da die Anleihe bei rund 95 Prozent notiert, ergibt sich eine Jahresrendite von 11,5 Prozent. Diese erzielen Anleger, wenn der Titel am Laufzeitende auf oder über 76 Euro steht.



Die Aktienanleihe von Goldman Sachs auf Infineon (ISIN: DE 000 GD5 12S 6), deren Nennwert 1000 Euro beträgt und deren Kurs bei etwa 100 Prozent notiert, läuft ebenfalls bis Mitte Juni 2019. Der jährliche Kupon beträgt zehn Prozent.



Sollte zum Laufzeitende der Kurs des Halbleiterherstellers auf oder über dem Niveau von 22 Euro liegen, erhalten Anleger den Nominalbetrag voll zurück. Der Konzern hat seine Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr zuletzt noch einmal erhöht.



Unabhängig davon, für welches Papier man sich entscheidet: Bei starken Kurseinbrüchen der unterlegten Aktien kann es zu hohen Verlusten kommen. Die Zinszahlungen begrenzen aber wenigstens den Schaden. Anleger sollten daher davon überzeugt sein, dass sich der Basiswert seitwärts oder moderat nach oben bewegt.







