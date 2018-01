Strategie: Die Hektik der anderen

€uro am Sonntag

Stehen dem DAX Kurs­einbrüche bevor? Charttechnisch scheiterte der Leitindex zuletzt mehrfach an der Marke von 13.500 Punkten und konnte daher kein neues Allzeithoch erreichen. Gleichzeitig laufen die Börsen in den USA Gefahr, zu überhitzen. Somit droht in den kommenden Monaten eine Korrektur auch beim DAX.Anleger, die von temporären Kursverlusten ausgehen, müssen ihre Aktien jedoch nicht verkaufen. Wer sein Depot vor Einbrüchen schützen möchte, kann dies mit Put-Optionsscheinen tun. Sie gewinnen überproportional an Wert, wenn die Aktienkurse südwärts laufen. Will man etwa sein DAX-Depot bis Ende April 2018 absichern, kauft man Put-Scheine auf den DAX mit einer Laufzeit bis Ende April. Der Basispreis der Puts muss dabei auf dem aktuellen Niveau des ­Index liegen., gewinnen die Puts den Betrag, den das DAX-Depot verliert. Steht der Index hingegen am Ende über dem Basispreis, gewinnt das Depot an Wert - und die Puts verfallen wertlos. Deshalb vergleicht man die Strategie gern mit einer Versicherung. Für diese zahlt der Anleger eine Prämie in Form von Put-Optionsscheinen. Bei fallenden Kursen nimmt der Anleger die Versicherung in Anspruch, bei steigenden Kursen jedoch nicht.

Depotverluste ausgleichen

Wie viele Scheine braucht man für die Absicherung? Angenommen, ein Anleger will sein DAX-Depot im Wert von 10.000 Euro vor Verlusten bewahren und der DAX steht derzeit bei 13.350 Punkten - die Rechnung lautet dann: Depotwert : (DAX-Kurs x Bezugsverhältnis des Puts). Bei einem Bezugsverhältnis von 0,01 hieße das: 10.000 : (13.350 x 0,01) = rund 75 Scheine. Infrage kommen könnte hier ein Put-Papier der Deutschen Bank (ISIN: DE 000 DM8 BL5 9). Dieses läuft bis Ende April 2018 und hat den Basispreis bei 13.350 Punkten.

Bei einem Kaufpreis von 3,81 Euro kostet die Absicherung rund 286 Euro (75 Scheine x 3,81 Euro). Sollte der DAX etwa bis Ende April 15 Prozent, also 1.500 Euro, an Wert verlieren und auf 11.347 Zähler abrutschen, wäre die Put-Position 1.502 Euro wert. Rechnung: (13.350 - 11.347) x 0,01 x 75. Damit wäre der Depotverlust wieder ausgeglichen. Verloren wäre nur die "Versicherungsprämie" von 286 Euro.Optionsscheine sind derzeit angesichts der geringen Volati­lität an den Märkten günstig zu haben. So notiert der VDAX-NEW , der die erwartete Schwankungsbreite des DAX für die kommenden 30 Tage anzeigt, bei zwölf Prozentpunkten. Vor einem Jahr stand das sogenannte Angstbarometer noch bei 15 Punkten.