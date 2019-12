Tipp des Tages: Knock-out-Call auf Südzucker

€uro am Sonntag

Zuckersüß waren die vergangenen Quartale für Aktionäre von Südzucker sicher nicht, sie haben eher eine Sauregurkenzeit hinter sich. Mit der Liberalisierung Ende 2017 begann der Abwärtstrend der Aktie. Der Wegfall der europäischen Zuckermarktverordnung hat dem Konzern zugesetzt. Regelmäßig überstieg in den vergangenen Jahren das Angebot die Nachfrage. Der Weltmarktpreis lag am Boden.

Jetzt kommt von zwei Seiten Unterstützung für den Nahrungsmittelkonzern. Der Wegfall der EU-Käufe, aber auch schlechte Wetterbedingungen zeigen Wirkung. Das Angebot liegt unter der Nachfrage. Die internationale Zuckerorganisation hat ihre Prognose für ein Defizit am globalen Zuckermarkt in der laufenden Saison 2019/20 auf 6,12 Millionen Tonnen angehoben. Die Angebotsknappheit soll sich auch im kommenden Ernteabschnitt fortsetzen. Käme es so, wäre der Anstieg der globalen Reserven in den Überschussjahren fast vollständig abgebaut.

Das sollte den Zuckerpreis zumindest vor weiteren Abschlägen schützen. Erste Indikationen zeigen sogar steigende Preise für langfristige Kontrakte. Denn auch die Branche hat ihre Lehre aus dem ruinösen Wettbewerb gezogen. Nach der Ausweitung ab 2017 werden die Flächen nun sorgfältiger geplant.

Die zweite Chance des Konzerns ist Bioethanol. Die Südzucker-Tochter Cropenergies hat sich auf die Herstellung von Biosprit, der überwiegend Benzin ersetzt, spezialisiert. Im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen schneiden die Biokraftstoffe in der CO2-Bilanz wesentlich besser ab. 2020 erreicht die 2015 in der ­Europäischen Union eingeführte Treibhausgasminderungsquote die höchste Stufe. Sie verpflichtet die Mineralölunternehmen, die Emissionen von C02-Äquivalenten ihrer gesamten Absatzmenge schrittweise zu senken. In der Folge hat die Nachfrage nach Bioethanol aus Europa stark angezogen. Das hat den Preis in die Höhe schnellen lassen.

Die Aktie, die vor drei Jahren noch deutlich mehr als 20 Euro kostete, schwankte in den vergangenen zwölf Monaten zwischen zwölf und 15 Euro. Zuletzt hat sich ein kleiner Aufwärtstrend gebildet. Klar ist: Sollten die Zuckerpreise weiter anziehen, kann die Aktie die alten Spitzenwerte erreichen. Auf dem Weg dahin gilt es erst einmal, den Widerstand bei 14 Euro zu knacken. Risikobereite Anleger wagen die süße Wette mit einem Hebelpapier. Die K.-o.-Schwelle des Papiers liegt unterhalb des Jahrestiefstkurses. Gleichwohl hebelt das Papier mit mehr als dem Vierfachen.

Knock-out-Call auf Südzucker

Emittent: Citi

ISIN: DE 000 CQ3 PHL 1

Laufzeit: Endlos

Bezugsverhältnis: 0,1

K.-o.-Call Kurs am 09.12.2019: 0,37 €

Basispreis (Strike) variabel: 10,32 €

K.-o.-Schwelle variabel: 10,82 €

Hebel: 3,9

Spread abs.: 0,01 €

Abstand zur K.-o.-Schwelle: 22,6 %

Kurs Basiswert: 14,00 €















