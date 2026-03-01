Bietet sich eine Einstiegsgelegenheit?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Der Krieg im Iran sowie die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormus, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet, beherrscht aktuell das Geschehen an den Märkten.

Immerhin werden über diese Meerenge rund 20 Prozent des weltweiten Ölverbrauchs verschifft. Durch den Krieg im Iran ist dieser Seeweg aktuell nicht passierbar, was zu extremen Ausschlägen beim Ölpreis geführt hat. Die ölproduzierenden Länder um den Persischen Golf haben dies in den letzten Tagen dazu genutzt, die eigenen Lager zu füllen. Diese sind nun gefüllt, so dass allmählich mit Produktionskürzungen begonnen wird. Es ist allerdings davon auszugehen, dass beispielsweise die US-Öl-Industrie auf die temporären Ausfälle aus der Golfregion reagieren wird, so dass kein wirklich dauerhafter Mangel zu erwarten ist. Sollte die Straße von Hormus wieder passierbar sein, dürfte dies zu einer entsprechenden Abwärtsreaktion beim Öl führen.

Wer­bung Wer­bung

Anleger reagieren geschockt!

Dauerhaft erhöhte Energiekosten würden sich entsprechend auf die Inflation und auf die wirtschaftliche Entwicklung niederschlagen. Es bleibt aber abzuwarten, wie lange die Situation im Iran in der aktuellen Form angespannt bleibt. Da aktuell der "worst case" eingepreist wird, könnte es bei einer Aufhellung der Situation zu einer entsprechenden Gegenreaktion an den Märkten kommen.

Korrektur bietet wieder Gelegenheiten!

Während einige Aktienkurse zuletzt steil nach oben geklettert waren, bringt eine korrigierende Tendenz auch wieder fundamental günstigere Kursniveaus. Aus saisonaler Sicht könnte sich ab Mitte März eine Aufhellung ergeben, welche die Aktienkurse wieder bis Ende April nach oben klettern lässt. Die aktuell sehr negative Stimmung passt hierzu ins Bild. Wenngleich es aktuell natürlich entsprechende Risiken gibt, könnte die abwärts gerichtete Reaktion am Aktienmarkt allerdings etwas übers Ziel hinausgeschossen sein!

Stephan Feuerstein Hebelzertifikate.de

Wer­bung Wer­bung

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.