Ist Trump für einen weiteren Anstieg gut?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

In der Regel sind Wahljahre gut für die Entwicklung am Aktienmarkt. In den USA war im Vorfeld der Wahl des US-Präsidenten häufig ein Anstieg bei den Dividendentiteln zu beobachten. Nun darf man gespannt sein, wie die Entwicklung in diesem Jahr verlaufen wird.

Umfragen zufolge wird der ehemalige US-Präsident Trump erneuter Kandidat der republikanischen Partei und tritt dann gegen den amtierenden Präsidenten Biden an. Trump ist sich seiner Nominierung so sicher, dass er an den öffentlichen Debatten aller republikanischer Mitbewerber nicht teilgenommen hat. Nun wird es spannend, denn in Iowa beginnen heute die Vorwahlen der Republikaner.

Kursexplosion nach US-Wahl ?

In der ersten Amtsperiode Trumps kam es zu einem bemerkenswerten Anstieg am Aktienmarkt. Wenngleich es im Wahljahr 2016 zunächst einen Anstieg bis zum Sommer gab, gingen die Kurse im Anschluss zu einer sehr überschaubaren Seitwärtstendenz über. Nach der US-Wahl kam es dann aber zu einer wahren Kursexplosion, in welcher der Dow Jones bis Anfang 2018 um rund 45 Prozent nach oben klettern konnte. Ob sich dieses Szenario wiederholen wird, erscheint zumindest fraglich. Schließlich haben die geopolitischen Auseinandersetzungen deutlich zugenommen. Ein Sieg Trumps dürfte diese Entwicklung nicht bremsen, sondern könnte weiteres Öl ins Feuer gießen. Dabei richtet sich der Blick auch nach China. Während Trumps erster Amtszeit kam es zu einer deutlichen wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit China. Wenngleich Trump keinen Hehl um die Bewunderung diverser Autokraten macht, könnte dieser Konflikt erneut aufflammen. Letztendlich zeigt die Geschichte, dass ein Wirtschaftskrieg am Ende meist zwei Verlierer hat.

Anstieg am Aktienmarkt bis zum Herbst?

Aus saisonaler Sicht zeigen sich im Januar und Februar keine dynamischen Trends. Vielmehr irren die Kurse etwas orientierungslos hin und her. Ab März hellt sich das Bild dann aber deutlich auf und könnte in diesem Jahr ebenfalls zu einem weiteren Anstieg am US-Aktienmarkt führen. Der aktuell noch zu hohe Optimismus der Anleger könnte zuvor aber noch einmal einen Rücksetzer hervorbringen, welcher sich dann zum Einstieg anbieten würde.

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de