Jetzt in Japan einsteigen?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Im Zuge der aktuell laufenden Quartalszahlensaison fällt auf, dass beachtliche Investitionen beim Thema "Künstliche Intelligenz" von den Anlegern nicht mehr als Kaufgelegenheit betrachtet werden.

Vielmehr zeigt man sich angesichts der üppigen Beträge, die manches Unternehmen investieren möchte, mittlerweile mit deutlicher Zurückhaltung. Noch vor wenigen Monaten waren große Investitionen in diesem Bereich für einen ordentlichen Kurssprung gut. So stellen sich viele Anleger die Frage, wann sich diese hohen Summen rechnen werden.

Wer­bung Wer­bung

Künstliche Intelligenz führt zu kräftigen Umschichtungen!

Ebenfalls stellen sich die Anleger die Frage, welche Branchen von KI profitieren und auf der anderen Seite, welche eher zu den Verlierern gehören könnten. Auffällig leiden aktuell die Software-Titel, die man als Verlierer dieses Trends ausgemacht hat. Andererseits müssen sich Unternehmen wie NVIDIA oder Broadcom beweisen, dass die hohen Erwartungen weiterhin gerechtfertigt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, ist mit entsprechenden Abschlägen zu rechnen. Es bietet sich daher an, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Quartalszahlen genau im Visier zu behalten.

Erneuter Kaufimpuls in Japan?

In Japan hat am Sonntag die regierende Partei LDP den größten Wahlsieg ihrer Geschichte eingefahren. So ist sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit möglich. Dabei profitierte die rechtsgerichtete Regierungschefin Takaichi unter anderem auch vom harten Kurs gegenüber China. An der Börse Beachtung fand vor allem das geplante Konjunkturprogramm. Während Kritiker bemängeln, dass die Haushaltsdisziplin darunter leiden könnte, sieht man am Aktienmarkt aktuell vor allem die Chancen, die sich damit eröffnen. Entsprechend konnte der Nikkei 225 zum Wochenauftakt auf das höchste Niveau seiner Geschichte klettern. Mit der von uns Mitte Januar im Hebelzertifikate-Trader vorgestellten Long-Position (WKN VH0SZ8) lässt sich weiterhin am aufwärts gerichteten Trend des japanischen Aktienindex Nikkei 225 profitieren. Allerdings sollte auf eine entsprechende Absicherung geachtet werden, da der aktuelle Trend sehr dynamisch verläuft!

Stephan Feuerstein

Hebelzertifikate.de

Stephan Feuerstein ist Chefredakteur des Börsenbriefes Hebelzertifikate-Trader. Bereits seit Anfang der 90er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Börse, speziell der Technischen Analyse. Infos: www.hebelzertifikate-trader.de Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.