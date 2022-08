NORDEX  Aktie im Aufwind

Folgen FACEBOOK

War die Aktie von Nordex bis Ende Juli stark einsturzgefährdet, so konnten sich in den letzten Wochen wieder die Bullen durchsetzen. Dabei wurde sogar der Clusterwiderstand bei 9,55 – 9,82 EUR geknackt. Mit dieser Entwicklung befinden sich die Käufer wieder im Vorteil. Allerdings richtet sich der aktuelle Fokus auf die Zahlen des zweiten Quartals, welche am Donnerstag in dieser Woche veröffentlicht werden. Chart: Nordex Widerstandsmarken: